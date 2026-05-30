Američki general koji nadgleda snage u Latinskoj Americi održao je redak sastanak sa visokim kubanskim vojnim zvaničnicima na rubu američke pomorske baze Gvantanamona Kubi, rekao je američki zvaničnik za Rojters.

Američki general Frensis Donovan, komandant Južne komande SAD, kratko je razgovarao o pitanjima operativne bezbednosti sa kubanskom delegacijom, u kojoj je bio i kubanski general Roberto Legra Sotolongo, prvi zamenik načelnika Generalštaba, rekao je zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman.

Prvi sastanak tog nivoa u novijoj istoriji

Donovanov sastanak na Kubi prvi je takav susret u novijoj istoriji na tom nivou i održava se usred rastuće zabrinutosti na Kubi zbog mogućeg američkog vojnog napada na ostrvo, nakon retke posete direktora CIA Džona Retklifa Havani ranije u maju.

Američki predsednik Donald Tramp često je pominjao Kubu među spoljnopolitičkim ciljevima svog drugog mandata i nagovestio da će ona postati jedan od njegovih prioriteta nakon što završi sa pitanjem Irana.

Kuba je već decenijama protivnik Sjedinjenih Država, još od revolucije koju je predvodio Fidel Kastro 1959. godine.

Pritisak raste

Trampa snažno podržavaju konzervativni Kubanci u Americi, posebno na Floridi, koji decenijama zagovaraju promenu režima na Kubi uz podršku SAD, dok njegova administracija kontinuirano pojačava pritisak na ostrvo.

Sjedinjene Države su 20. maja formalno optužile predsednika Raula Kastra za ubistva u vezi sa obaranjem civilnog aviona 1996. godine kojim su upravljali kubanski emigranti sa sedištem u Majamiju.

Optužnica predstavlja najnoviji primer nastojanja Trampove administracije da proširi američki uticaj na zapadnoj hemisferi.

Rubio i pretnja sa Floride

Američki državni sekretar Marko Rubio, sin kubanskih imigranata koji se smatra mogućim kandidatom za republikansku predsedničku nominaciju 2028. godine, uznemirio je Havanu izjavama o pretnji nacionalnoj bezbednosti koju, prema njegovim rečima, predstavlja "propala država" udaljena svega 145 kilometara od Floride.

Tramp je praktično uveo blokadu isporuke goriva Kubi preteći carinama zemljama koje snabdevaju ostrvo energentima, što je dovelo do gotovo neprekidnih nestanaka struje i dodatno pogodilo već oslabljenu kubansku privredu.