Zlato vredno više milijardi dolara i dalje se ilegalno eksploatiše iz amazonske prašume u Brazilu, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije "Grinpis", uprkos naporima predsednika Luiza Injasija Lule da Silve da suzbije nelegalno rudarenje.

Foto: EPA/Andre Borges

Lula je po stupanju na dužnost 2023. godine obećao da će iskoreniti ilegalnu eksploataciju zlata na teritorijama autohtonih naroda i u zaštićenim područjima, nakon višegodišnjeg širenja takvih aktivnosti koje su bile podstaknute tokom mandata bivšeg desničarskog predsednika Žaira Bolsonara. Prošle godine brazilska Federalna policija zaplenila je rekordnih 447 kilograma ilegalno iskopanog zlata.

Rudnici zlata u Amazoniji u Brazilu Foto: EVARISTO SA / AFP / Profimedia

Međutim, kako su cene zlata dostigle istorijske maksimume usled izražene geopolitičke nestabilnosti, istraživanje "Grinpisa" pokazalo je da su se rudari prilagodili tako što koriste dozvole za eksploataciju sa lokacija na kojima se uopšte ne rudari kako bi falsifikovali poreklo ilegalno iskopanog zlata.

Žair Bolsonaro Foto: Andre Borges/EFE

"Grinpis" je analizirao 187 šumskih područja u blizini teritorija autohtonih naroda i zaštićenih zona u Amazoniji, za koja je brazilska rudarska agencija ANM izdala dozvole za eksploataciju zlata, i utvrdio da na 98 lokacija nema nikakvih tragova rudarskih aktivnosti.

Ipak, takozvane "fantomske dozvole" sa tih područja korišćene su za opravdavanje prodaje 26,8 tona zlata, procenjene vrednosti od 3,88 milijardi dolara, u periodu od 2018. do marta 2026. godine.

Novinari Rojtersa nadleteli su dva područja obuhvaćena istraživanjem i potvrdili da, uprkos dokumentaciji koja prikazuje veliku proizvodnju iz površinskih kopova, na terenu nije bilo nikakvih aktivnosti.

Samo šest minuta leta dalje uočena je velika aktivna ilegalna rudarska operacija unutar zaštićenog područja.

Nije poznato odakle potiče svo zlato koje je legalizovano pomoću takozvanih "fantomskih dozvola", ali istraživači i inspektori veruju da veliki deo dolazi iz zaštićenih zona i sa teritorija autohtonih naroda, uključujući područje naroda Kajapo u saveznoj državi Para.

Poglavica Kajapa, Megaron Tksukaramae, izrazio je frustraciju zbog, kako kaže, nedovoljnog delovanja vlasti.

- Ne znam šta je još potrebno da bi se rešio problem ilegalnog rudarenja na zemlji autohtonih naroda - rekao je.

- To uništava zemlju, zagađuje reke, a domorodačko stanovništvo, ne shvatajući to, na kraju jede otrovanu ribu.

ANM je u saopštenju navela da prati dozvole koje je "Grinpis" označio kao sporne kako bi utvrdila eventualne nepravilnosti, dodajući da amazonski region, zbog hiljada izdatih dozvola, predstavlja "veliki logistički i nadzorni izazov".