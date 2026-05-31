Velika tragedija zadesila je letonsku ekspediciju na Aljasci, gdje su trojica alpinista izgubila život nakon pada na ozloglašenoj planini Mekinli. Prema zvaničnim informacijama koje prenose američki mediji, četvrti član ove grupe imao je nevjerovatnu sreću – spasioci su uspjeli da ga lociraju i izvuku živog, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu.

Nesreća se dogodila tokom uspona ka najvišem vrhu Severne Amerike, u blizini prevoja Denali, koji važi za jednu od najkritičnijih tačaka na celoj ruti.

Prema navodima Nacionalne službe parkova SAD, planinari su bili deo sedmočlane letonske ekspedicije koja je prelazila rutu Vest Baters, poznatu po strmim, zaleđenim delovima.

Spasavanje preživelog planinara sprovedeno je uz pomoć helikoptera, a on je izvučen sa visine od oko 5.240 metara i kasnije prebačen u bolnicu. Preostala tri člana grupe, koji su učestvovali u spasilačkim naporima, takođe su evakuisana nakon što su počeli da osećaju pogoršanje fizičkog stanja.

Planina Mekinli, visoka oko 6.190 metara, poznata je po izuzetno zahtevnim uslovima, naglim promenama vremena i tehnički teškim deonicama. Prevoj Denali, na oko 5.550 metara, važi za jednu od najopasnijih tačaka uspona, gde su tokom godina zabeležene brojne nesreće, najčešće prilikom spuštanja. Prema podacima parka, na Mekinliju se godišnje na penjanje odluči oko 1.000 do 1.200 alpinista, a manje od polovine uspe da stigne do vrha.

Do sada je na toj planini poginulo više od 130 ljudi.