Glasanje na parlamentarnim izborima na Maltipočelo je jutros, a ankete javnog mnjenja pokazuju da je vladajuća Laburistička partija na dobrom putu da osvoji četvrti uzastopni mandat.

Premijer Robert Abela raspisao je vanredne izbore četiri godine nakon početka aktuelnog petogodišnjeg mandata, navodeći kao razlog buduće izazove za ovo mediteransko ostrvo usled neizvesne međunarodne situacije.

Miting uoči izbora na Malti Foto: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Ekonomija Malte spada među najuspešnije u Evropskoj uniji, sa rastom od četiri odsto prošle godine, niskom inflacijom i praktično bez nezaposlenosti. Cene električne energije i goriva zamrznute su gotovo deset godina, što ih čini najnižima u Evropi.

Ipak, pojavila se zabrinutost da bi sukob na Bliskom istoku mogao da podstakne rast inflacije u najmanjoj članici EU, koja u velikoj meri zavisi od uvoza, kao i da ugrozi turizam zbog rasta cena avionskog goriva.

Miting pristalica laburista uoči održavanja parlamentarnih izbora na Malti Foto: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Brojna istraživanja javnog mnjenja dosledno pokazuju da će Laburistička partija osvojiti ubedljivu većinu u parlamentu, kao što je to učinila i na izborima 2013, 2017. i 2022. godine.

Iako se na glasačkom listiću nalazi šest političkih stranaka, samo su Laburistička partija i opoziciona centristička Nacionalistička stranka uspevale da uđu u parlament još od 1966. godine, dok manje stranke uglavnom osvajaju manje od pet odsto glasova.

Abela je tokom kampanje isticao snagu ekonomije, obećavajući kompetentnost i stabilnost.

Parlamentarni izbori na Malti Foto: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Nacionalistička partija, koju predvodi novi lider Aleks Borg, tvrdi da snažan ekonomski rast nije doveo do boljeg kvaliteta života građana.