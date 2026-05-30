Visoki zvaničnici Pentagona sastavljaju spiskove pripadnika američkih oružanih snaga kojima će ponuditi priliku da sledećeg meseca prisustvuju UFC borbi u Beloj kući, čiji je domaćin predsednik Donald Tramp. Ali, ulaznice će dobiti samo oni koji zadovoljavaju stroge vojne standarde telesne građe, prema smernicama u koje je uvid imao CNN i izvorima upoznatim sa procesom.

Strogi uslovi za ulazak

U jednom od obaveštenja poslatih vojnicima stoji:

"Dobitnici ulaznica moraju zadovoljiti standard odnosa struka i visine manjeg od 0,55, kao i sve zahteve specifične za pojedini rod vojske vezane uz testiranje fizičke spremnosti." Taj se kriterijum poklapa sa standardima koje je Ministarstvo odbrane uvelo ranije ove godine, kada je odnos struka i visine postao nova mera za procenu "borbene spremnosti" vojnog osoblja.

Prema podacima klinike Klivlend, prosečna visina muškaraca u SAD-u je 175 cm, a žena 163 cm. To znači da bi vojnici te visine trebali imati maksimalni obim struka od 94 cm za muškarce, odnosno 89 cm za žene, kako bi dobili ulaznicu.

Hegsetova borba protiv gojaznosti

Promena standarda telesne građe deo je snažnog fokusa na fizičku spremnost ministra odbrane Pita Hegseta, koji je svoju viziju za vojsku izneo u prošlogodišnjem govoru visokim vojnim zapovednicima.

"Neće biti 'debelih vojnika' ni 'debelih generala i admirala po hodnicima Pentagona'", rekao je Hegset u oktobru tokom govora u bazi marinaca Kvantiko u Virdžiniji. Pentagon je odbio da komentariše smernice vezane za UFC događaj.

Poruka je jasna: "Bez debelih"

Jedan zvaničnik ministarstva odbrane izjavio je kako uslovi za odabir učesnika za Trampov UFC događaj, koji je osmišljen za televizijski prenos, šalju vrlo jasnu poruku vojnicima: "Bez debelih."

Drugi odbrambeni zvaničnik upoznat sa postupkom odobravanja rekao je da su visoki lideri Pentagona dali do znanja kako preferiraju da pripadnici ministarstva odbrane koji će prisustvovati događaju "dobro izgledaju" pred kamerama. "U suštini, bez debelih vojnika", kazala je ta osoba.

Dodatni kriterijumi

Smernice takođe nalažu zapovednicima da ulaznice dele samo "pravim obožavateljima UFC-a" te da se usredsrede na odabir mlađih podoficira i oficira.

Iako Pentagon preporučuje da se za događaj regrutuju i pripadnici vojske koji žive izvan glavnog grada, napominje se da će oni morati sami da snose putne troškove, uprkos tome što su ulaznice besplatne.