BUDITE ISTRAŽIVAČ PUTINOVE PORODIČNE LOZE ZA 82.000 RUBALJA! Neobičan oglas za posao državnog ruskog univerziteta!
Ruski državni humanitarni univerzitet (RGGU) traži naučnog saradnika koji će sprovesti istraživanje o lozi predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina.
Kako je preneo portal Meduza, takvo upražnjeno radno mesto pojavilo se 23. aprila u jedinstvenom sistemu za sprovođenje konkursa za popunjavanje radnih mesta naučnih radnika. Isti podaci objavljeni su i na sajtu univerziteta.
Naučni saradnik će morati da sprovede istraživanje na temu "Kolektivna biografija članova roda Putina u poreformskoj Rusiji (1861–1917): prelazak sa poljoprivrede na malo gradsko preduzetništvo“.
Zvanična plata, kako proizilazi iz objavljenih materijala, iznosiće skoro 82.000 rubalja (oko 840 evra). Nikakvi drugi dodaci niti povlastice nisu predviđeni. Prijave za konkurs se primaju do 10. juna.
Putinovi preci su po društvenom statusu bili seljaci, a u arhivama obično nema informacija o njihovom načinu života, saopštio je u maju kandidat istorijskih nauka Mihail Geršzon. On je nedavno otkrio da je predsednikov deda po očevoj liniji — Spiridon Ivanovič — kršten 1879. godine u selu Dudino kod Tvera.
