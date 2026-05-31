Američki ministar odbrane Pit Hegset uverio je danas pacifičke saveznike da Vašington ostaje posvećen tom regionu, ublaživši tako ranije komentare u kojima je Kinu nazvao pretnjom.

Obraćajući se grupi svetskih lidera, diplomata i bezbednosnih zvaničnika na konferenciji o odbrani Šangri-La u Singapuru, Hegset je rekao da taj region ima duboke implikacije po bezbednost i prosperitet SAD i da je prioritet Vašingtona da postigne trajnu i povoljnu ravnotežu snaga u regionu Pacifika.

To je bilo drugo obraćanje Hegseta učesnicima regionalnog bezbednosnog foruma.

Prošle godine je izazvao bes Pekinga upozoravajući na sve češće pretnje iz Kine, posebno na njen agresivni stav prema Tajvanu. Rekao je tada da Kina više ne samo da jača svoje vojne snage da bi osvojila Tajvan, već da se "aktivno priprema za to svaki dan".

Ove godine, forum se održava dve nedelje nakon što je američki predsednik Donald Tramp posetio kineskog lidera Si Đinpinga u Pekingu i nakon što je Tramp nazvao Sija velikim liderom i zajedno im predvideo fantastičnu budućnost.

Hegset, koji je bio sa Trampom u Pekingu, rekao je da su se dvojica lidera složila da Kina i SAD treba da izgrade konstruktivan odnos strateške stabilnosti, zasnovan na pravednosti i reciprocitetu.

On je dodao da je i dalje američki prioritet da se Kini ne dozvoli da dominira Indo-Pacifikom.

Hegset je istakao da je obostrano razumevanje da bi dominacija bilo koje vodeće sile u regionu Pacifika narušila regionalnu ravnotežu moći i potkopala ravnotežu koju "svi nastojimo da očuvamo".