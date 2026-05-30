Predsednik SAD,Donald Tramp i dalje je u izuzetnom zdravstvenom stanju, navodi njegov lekar u dopisu koji je Bela kuća objavila u petak, pozivajući se na nalaze ovonedeljnog pregleda prema kojima taj 79-godišnjak i dalje ima "blago oticanje potkolenica" i "benigne"modrice na rukama.

- Predsednik Tramp i dalje je u izuzetnom zdravstvenom stanju i pokazuje snažnu srčanu, plućnu, neurološku i ukupnu telesnu funkciju - napisao je dr. Šon Barabela u dopisu od utorka, koji je kasno u petak objavljen, dodajući da je Tramp "potpuno sposoban da obavlja sve dužnosti vrhovnog komandanta i šefa države".

Trampova poseta Nacionalnom vojnom medicinskom centru Volter Rid u utorak bila je njegova treća poseta za 13 meseci. Pregled je izazvao veliko interesovanje javnosti, jer je Bela kuća u poslednjih godinu dana više puta morala da detaljno objašnjava zdravstveno stanje predsednika nakon što su se na fotografijama sa događaja ponavljano mogle videti otečeni gležnjevi, modrice na rukama i osip na vratu. Ubrzo nakon posete, Tramp je rekao da je "sve prošlo savršeno".

U Barabelinom dopisu navedeno je Trampovo "blago oticanje potkolenica koje se poboljšalo u odnosu na prethodnu godinu" i kontinuirano pojavljivanje modrica na rukama, opisano kao "uobičajeno", "benigno" i "u skladu sa manjom iritacijom mekog tkiva povezanom sa čestim rukovanjem, dok predsednik uzima aspirin za kardiovaskularnu prevenciju".

U dopisu nije naveden razlog lečenja kože na predsednikovom vratu kojem se podvrgnuo u martu. Takođe nije navedeno da li je imao magnetnu rezonancu, kao u oktobru.

Tramp, koji u junu puni 80 godina i bio je najstariji predsednik kada je preuzeo mandat prošle godine, često se upoređuje sa prethodnikom, demokratom Džoom Bajdenom, tvrdeći da je od njega energičniji i u boljoj formi.

Bajden je prošle godine napustio funkciju u 82. godini, nakon što je pod pritiskom sumnji u njegovu sposobnost zamenjen kao kandidat svoje stranke za još jedan mandat.

U dopisu od petka navodi se da je predsednikova ukupna srčana funkcija normalna i da je "sveobuhvatni neurološki pregled pokazao normalno mentalno stanje", uključujući testiranje na depresiju i anksioznost.

- Pruženo je preventivno savetovanje, uključujući smernice o ishrani, preporuke za uzimanje aspirina, povećanu fizičku aktivnost i kontinuirani gubitak težine - stoji u dopisu.