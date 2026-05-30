Kako se vidi na snimku, koji je snimljen na ulici u gradu Matozinjos, razjareni muškarac je svom snagom udarao ženu vozača po glavi.

Pesnice su počele da lete čak i pre nego što je sišao sa bicikla, a muškarac se nije smirio ni nakon što je žena pala na zemlju pod silinom udaraca.

Iako je pokušala da se skloni i odbrani od izbezumljenog muškarca, on se nije zaustavio, već ju je divljački čupao za kosu i udarao pesnicama, sve dok ga nekoliko prolaznika nije okružilo i počelo da ga odvlači od žene.

Dejli mejl piše da je biciklista pobesneo jer je verovao da ženin automobil blokira put, a 37-godišnjakinja je odvedena u bolnicu, gde je utvrđeno da je zadobila lakše povrede.

Žrtva je potom podnela prijavu policiji, koja sada pokušava da identifikuje biciklistu koji je pobegao sa mesta užasa. Činjenica da se video široko deli na društvenim mrežama verovatno će pomoći.