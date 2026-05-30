Slušaj vest

Spasioci u Laosusaopštili su u subotu da su uspešno evakuisali četiri seljana koji su 10 dana bili zarobljeni u poplavljenoj pećini, dan nakon što je još jedan muškarac izvučen živ. Dvojica muškaraca i dalje se vode kao nestali.

Spasilačke grupe iz Laosa i Tajlanda objavile su informacije o uspešnoj operaciji na društvenim mrežama, uz fotografije muškaraca na nosilima, sa maskama za kiseonik i umotanih u termo ćebad.

1/4 Vidi galeriju Akcija spasavanja seljana iz poplavljene pećine u Laosu Foto: Printskrin

Ulazak u pećinu i iznenadna poplava

Prema navodima, seljani su prošle nedelje ušli u pećinu u potrazi za vrednim mineralima, ali su ih zarobile bujične poplave koje su blokirale izlaz. Jedan muškarac je uspeo da pobegne i na vreme obavesti vlasti o sedmorici koji su ostali zarobljeni.

Evakuacija i spasavanje

Organizacija "Rescue Volunteer for People" iz Laosa saopštila je na Fejsbuku da je nivo vode u pećini opao dovoljno da spaseni mogu da izađu zajedno sa roniocima koji su im prethodno donosili hranu i vodu.

Dodali su da se potraga za preostala dva nestala muškarca nastavlja.

Prvi muškarac je bezbedno izvučen u petak. Prema spasiocima, ta operacija je trajala oko 30 minuta. Video snimci prikazuju trenutak kada izlazi iz vode uz pomoć ronioca, hvata vazduh, pa se teško provlači kroz uski poplavljeni prolaz, pre nego što staje na noge.

Dok su ga spasioci odvodili, moglo se čuti upozorenje da je povređen po rukama. Nakon toga je umotan u termo ćebe i postavljen da sedi.

Drugi snimak prikazuje muškarca kako izlazi iz ulaza pećine sa lampom na čelu, dok ga dva čoveka pridržavaju i predaju drugim članovima tima.

Spasioci iz više zemalja i iskustvo sa Tajlanda

U operaciji učestvuju timovi iz Laosa i Tajlanda, uz podršku stručnjaka iz Japana, Malezije, Indonezije, Francuske i Australije.

Neki od njih su učestvovali i u velikoj i kompleksnoj akciji spasavanja 2018. godine u Tajlandu, kada je iz pećine izvučeno 12 dečaka i njihov fudbalski trener.

Teški uslovi i opasnosti za ronioce

Tajlandski spasilac Kengkaj Bongkavong opisao je izazove operacije u video snimku.

Tim je postavio bazu u velikoj komori unutar pećine, ali do nje se dolazi kroz više od 200 metara uskih, zakrivljenih i poplavljenih prolaza sa oštrim zidovima. Odatle ronioci moraju da prođu još oko 30 metara potpuno poplavljenog tunela da bi stigli do zarobljenih ljudi.

- Ronjenje u pećini donosi probleme sa temperaturom, uskim prostorom, kontrolom kretanja i upravljanjem panikom preživelih, što je veoma teško, ali moramo to da uradimo - rekao je Kengkaj.

Veliki rizik predstavlja vođenje ljudi bez ronilačkog iskustva kroz vodu bez vidljivosti. Video prikazuje kako tajlandski ronilac Norased Palasing i finski ronilac Miko Pasi uče zarobljene muškarce korišćenju ronilačke opreme i tehnikama disanja.

- Sve vreme dišite samo na usta. Nikada na nos, razumete li? - rekao je Norased tokom obuke.

Potraga za dvojicom nestalih

Spasioci se takođe pripremaju za nastavak potrage za dvojicom muškaraca koji se i dalje vode kao nestali.