Šokantni snimci sukoba između holandske policije i jedne žene preplavili su društvene mreže i izazvali lavinu oštrih reakcija javnosti nakon što su se u petak pojavili na platformi Iks.

Na video zapisu se vidi kako nekoliko policajaca i okupljenih građana okružuje ženu koja deluje potpuno mirno, sve dok joj iznenada ne prilazi policajac sa službenim psom u Holandiji.

Agent je potom grubo povlači za ruku i obara na zemlju, što je izazvalo besnu reakciju jednog od prisutnih muškaraca koji je odmah napao policajca.

Nakon toga su se u sukob umešali i ostali policajci, pa je došlo do žestoke tuče i razmene udaraca, dok je oborena žena polako pokušavala da ustane.

Na drugom video zapisu koji se pojavio ubrzo nakon prvog vidi se kako policajci ponovo odvlače istu ženu sa lica mesta.

Tačan uzrok i povod za ovako postupanje policije za sada nisu poznati, a zvanični organi se još uvek nisu oglasili povodom ovih uznemirujućih snimaka, za koje se ne zna koliko su autentični i o čemu se radi, kada su nastali...

Prvi video zapis podeljen je sa profila Nacionalni protest, što je nalog koji je tokom prošle godine korišćen za promociju i organizaciju demonstracija u gradu Utrehtu. Sumnja se da je ovaj snimak nastao upravo u Utrehtu.

Poziv na oprez

Javnost na društvenim mrežama je zgrožena viđenim prizorima i upućuje žestoke kritike na račun policije, pri čemu veliki broj korisnika zahteva hitan otkaz za umešanog agenta i sprovođenje disciplinskih mera ukoliko se dokaže da snimci prikazuju celu istinu.