OTKRIVENI DETALJI O ODGAJANJU PUTINOVIH SINOVA! Jedna od dadilja bila i Sofija iz BiH! Neke stvari su bile strogo ZABRANJENE za guvernante! (FOTO)
Novinari su mogli da pregledaju dokumenta i prepisku u vezi sa radom osoblja koje brine o sinovima Vladimira Putina i ruske olimpijske šampionke Aline Kabajeve.
Najmlađa Putinova deca, Ivan (rođen 2015.) i Vladimir (rođen 2019.), imali su najmanje tri guvernante od početka 2026. godine: državljanku Bosne i Hercegovine Sofiju B., državljanku Nemačke Irenu E. i državljanku Južne Afrike Kerol R. U maju je nemačka državljanka odlučila da podnese otkaz iz nepoznatog razloga.
Isplate zaposlenima koji brinu o Putinovoj deci obračunavaju se pojedinačno, na osnovu odrađenih sati. Zvanično, dadilje su registrovane kao "vodeći prevodioci" u Institutu za profesionalnu prekvalifikaciju Međunarodnog medicinskog centra Sogaz, koji je povezan sa Putinovim bliskim prijateljem Jurijem Kovaljčukom i predsednikovom ćerkom, Marijom Voroncovom. Ovo im omogućava da dobiju vize i dozvole za rad u Rusiji kao "visokokvalifikovani stručnjaci".
Ugovori osoblja predviđaju platu od 167.000 rubalja (oko 2.000 evra), a preostale isplate se dokumentuju kao bonusi. Štaviše, deo plate guvernanti može se isplatiti u gotovini; primeri takvih sporazuma uključeni su u prepisku.
Dokumenti koje je pregledala "Sistema" pokrivaju period od 2017. do 2026. godine. Većina njih je poslata na poštansko sanduče koje su koristile Olesja Fedina i Ekaterina Golovačeva, rođake Aline Kabajeve.
U dokumentima se ne pominju ni Putin ni Kabajeva. Njihova deca su navedena samo kao "štićenici". Međutim, u jednom dokumentu iz 2019. godine, "štićenik" je identifikovan po imenu: Ivan Fedin. Sin Olesje Fedine, međutim, ima drugačije ime.
Tokom devet godina, Putin i Kabajeva su zaposlili približno 20 vaspitača. Četiri do šest vaspitača je radilo sa detetom u bilo kom trenutku, neki istovremeno, drugi u smenama.
Između ostalih obaveza, njihovi zadaci su uključivali nastavu stranih jezika. Trogodišnji Ivan je imao raspored časova engleskog i nemačkog jezika.
Prema dokumentima, Olesija Fedina je 2019. godine rekla guvernantama da Ivan treba stalno da bude uronjen u "jezičku kupku" do četvrte godine.
Njegov engleski treba da bude koherentan, "kao kod pismenog Evropljanina". Slični zahtevi su postavljeni i na njegovo obrazovanje iz nemačkog jezika.
"Sistema" navodi još jedan zahtev koji se nameće zaposlenima. U njihovim ugovorima je pisalo: Nikada ne namećite svoje verske, političke ili ideološke stavove osobi koju nadgledate. Ne razgovarajte o seksualnim vezama ili seksualnom obrazovanju bez prethodne konsultacije sa poslodavcem. Ni pod kojim okolnostima ne smete razgovarati o LGBT temama.
Zdravlje nastavnika je pažljivo praćeno: pre nego što su bili zaposleni, morali su da se podvrgnu lekarskom pregledu u istoj klinici Sogaz i da ga ponove po povratku sa putovanja. Zarazna bolest ili bilo koja druga bolest koja bi mogla da utiče na njihov rad duže od tri nedelje smatrala se razlogom za trenutno otpuštanje.
Nastavnici su bili obavezni da sastavljaju višestranične dnevne izveštaje o radu. Često im je bilo zabranjeno da napuštaju "porodični kompleks" - rezidenciju u Valdaju. U prepisci iz 2022. godine sa nastavnicom engleskog jezika Džejn M., to je objašnjeno "uslovima karantina".
Većina nastavnika pomenutih u dokumentima koji su radili sa Putinovom decom nije odgovorila na pitanja "Sistema". Samo jedna bivša guvernanta je rekla da je zaista radila u Rusiji tri meseca, ali joj nije rečeno ko je njen poslodavac.
- Ja sam jednostavno bila osoba koja je primala komande i naređenja - dodala je.
Imena Putinove i Kabajeve dece, kao i njihove datume rođenja, ranije je otkrio Centar Dosije. Ivan i Vladimir, prema istrazi centra, uglavnom žive u predsedničkoj rezidenciji u Valdaju (o kojoj je Proekt detaljno izveštavao 2023. godine), sa guvernantama, dadiljama i trenerima u blizini.
Dosije je takođe izvestio o šemi regrutovanja nastavnika putem mreže klinika povezanih sa Kovaljčukom, i da je Olesija Fedina, rođaka Aline Kabajeve, odgovorna za regrutovanje i upravljanje osobljem.
(Kurir.rs/Meduza/Radio Svoboda/Sistema)