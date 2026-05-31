Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp ilegalno je pridodao svoje ime nazivu Kenedijevog centra, odlučio je američki federalni sudija i zabranio Trampovoj administraciji da ovaj renomirani kulturno-umetnički centar u Vašingtonu zatvori zbog renoviranja.

Okružni federalni sudija Kristofer Kuper, čije je sedište u Vašingtonu, utvrdio je presudom da je odluka upravnog odbora Kenedijevog centra o zatvaranju "bila zasnovana na pogrešnim informacijama" i da je "po svemu sudeći bila unapred određena", ne vodeći računa o zakonskim obavezama.

"Uprava je procenu o opravdanosti zatvaranja mogla da izvrši na više razboritih načina. Ovo nije bio jedan od njih", zaključio je sudija.

"Samo Kongres može da promeni naziv"

Takođe je zaključio da je upravni odbor "prekoračio svoja zakonska ovlašćenja" time što je unilateralno dodao Trampovo ime nazivu ustanove.

Ime Kenedijevom centru dao je Kongres, i samo Kongres može da ga promeni, napisao je Kuper.

Ova ustanova potiče iz 1958. godine i isprva se zvala Nacionalni kulturni centar. Posle ubistva predsednika SAD Džona Kenedija 1963. godine, Kongres je u njegovu čast tom centru dao novo ime - Kenedijev centar.

Sudija Kuper je krajem aprila održao ročišta u dva paralelna postupka pokrenuta zbog onog što se dešava sa Kenedijevim centrom.

Jednu tužbu podnela je grupa organizacija koje se bave kulturom i očuvanjem istorijskog nasleđa.

Drugu tužbu podneo je kongresmen iz Ohaja Džojs Biti iz opozicionih demokrata, član upravnog odbora Kenedijevog centra po sili zakona. Sudija je odlučio u korist Bitija, a drugu tužbu je odbio.