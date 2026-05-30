Dva ruska dalekometna pomorska patrolna aviona Tu-142, koji predstavljaju ključne platforme ruske vojske za protivpodmorničko ratovanje i misije dugog dometa, uništena su u silovitom napadu ukrajinskih bespilotnih letelica u blizini Taganroga.

Snage bespilotnih sistema Ukrajine izvele su ovu uspešnu operaciju tokom noći 30. maja u ruskoj Rostovskoj oblasti, a pored pomenutih letelica, uspešno je pogođen i taktički raketni sistem Iskander.

Prema rečima komandanta Snaga bespilotnih sistema Roberta Brovdija, mete su precizno locirali i pogodili dronovi dugog dometa kojima je upravljao Prvi odvojeni centar za bespilotne sisteme, a snimci samih udara odmah su podeljeni na društvenim mrežama.

Uništeni avioni Tu-142 razvijeni su na bazi sovjetskog strateškog bombardera Tu-95 i ruska mornarica ih primarno koristi za patroliranje morima i lov na protivničke podmornice, dok je operativno-taktički raketni sistem Iskander pogođen na lansirnoj poziciji u močvarnom području na periferiji Taganroga, odakle ruske snage lansiraju balističke i krstareće rakete kratkog dometa na ciljeve u Ukrajini.

Komandant ukrajinskih snaga je nagovestio da ovo verovatno nisu jedine mete koje su stradale tokom noći jer je u blizini vode takođe zabeležen veliki požar o čemu će video dokazi biti naknadno objavljeni.