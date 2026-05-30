Hiljade putnika satima čekaju prolazak ka Grčkoj zbog ogromnih gužvi koje su nastale na prelazu Evzoni, gde je od ranog jutra zabeleženo višesatno zadržavanje vozila.

Grčki mediji prenose da se formiraju kilometarske kolone, a razlog je puna primena novog digitalnog biometrijskog sistema kontrole Evropske unije, koji je usporio protok saobraćaja.

Prema pisanju "Prototeme", putnička vozila zadržavaju se oko dva sata, dok putnici u autobusima na granici čekaju i duže od pet sati, što stvara ozbiljne probleme u tranzitu ka severu Grčke.

U kolonama se nalaze brojni turisti i porodice koje putuju ka popularnim letovalištima poput Halkidikija, Kavale i Pierije, uoči prvog većeg talasa odlazaka na more ove sezone.

Saobraćajne gužve bi, prema procenama, mogle da potraju tokom celog vikenda zbog pojačanog priliva vozila ka graničnom prelazu.

Primena Sistema ulaska i izlaska Evropske unije (EES) dovela je do usporavanja procedura, jer se sada sprovodi elektronska i biometrijska registracija državljana trećih zemalja pri ulasku i izlasku iz Šengenskog prostora za boravak do 90 dana.

Evropske institucije navode da je cilj novog sistema jačanje bezbednosti na spoljnim granicama Šengena, bolja kontrola migracionih tokova i dugoročno efikasnije granične procedure.