Potpukovnik Hal Kempfer, bivši obaveštajac američkih marinaca, rekao je za "San" da bi SAD mogle da neutrališu mornaricu i vazduhoplovstvo Kube za svega 48 sati, čime bi se otvorio put za specijalne snage koje bi uhapsile bivšeg kubanskog lidera Raula Kastra.

Mesecima američki predsednik Donald Tramp vodi kampanju pritiska na Kubu nastojeći da oslabi komunistički sistem uskraćivanjem isporuka goriva ostrvu.

Optužnica protiv Kastra i pripreme za moguću intervenciju

Nedavna optužnica protiv Kastra za ubistvo, prema navodima izvora, "postavila je temelje" za akciju nalik onoj koja se dogodila u Venecueli.

Pošto nema naznaka političkog dogovora, izvori iz Pentagona rekli su za "San" da se "postavljaju elementi" za moguću vojnu intervenciju koja bi mogla da počne u roku od mesec dana.

Ove nedelje udarna grupa američkih ratnih brodova, uključujući nosač aviona USS Nimic, navodno je raspoređena u Karipskom moru.

Kuba, država sa oko 10 miliona stanovnika, nalazi se svega 145 kilometara od obale Floride, gde su veliki transportni avioni C-17 navodno već počeli da dopremaju vojnike.

Kako bi izgledala invazija

Prema jednom od scenarija, SAD bi mogle da započnu operaciju serijom vazdušnih udara iz južne Floride. Nakon toga usledilo bi iskrcavanje velikih vojnih snaga u okviru, kako Kempfer opisuje, "izuzetno složene operacije".

- Pošto je reč o ostrvu, to bi u osnovi bio amfibijski desant - rekao je on.

Kopnene i vazdušne snage bile bi prebačene sa ratnih brodova na kubansku obalu. Operacija bi se oslanjala na specijalizovane desantne brodove koji služe kao baze za helikoptere i desantna plovila za brzo prebacivanje vojnika i opreme.

Posle iskrcavanja, američke snage mogle bi da pokušaju da izoluju Havanu i sprovedu, kako je rekao Kempfer, "savremenu verziju opsade". Prema navodima medija, amfibijska grupa USS Ivo Džima sa 2.500 marinaca plovi ka Kubi.

Izviđanje i planiranje operacije

Navodno se koriste dronovi MQ-9 Reaper i izviđački avioni kako bi mapirali komunikacione mreže i raspored kubanske vojske.

Profesor američkog Ratnog koledža i stručnjak za Latinsku Ameriku Evan Elis izjavio je da bi ograničeni vazdušni udari na ključne vojne komandne centre mogli da budu izvedeni za "dve nedelje". Cilj operacije bio bi i rušenje kubanskog režima i izvlačenje Raula Kastra.

- Akcija hvatanja Kastra zahteva ogromne obaveštajne pripreme - rekao je Kempfer.

Pre eventualne operacije zajednički planerski tim morao bi da proceni brojne rizike, uključujući lokaciju mete, vojnu strukturu protivnika, nivo pripremljenosti i komunikacione kapacitete.

Kuba kao dugogodišnji protivnik SAD

Kuba se nalazi na američkoj listi bezbednosnih izazova još od revolucije iz 1959. godine koju je predvodio Fidel Kastro. Trampova administracija proglasila je ostrvo pretnjom po nacionalnu bezbednost. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je prošle nedelje:

- Propala država udaljena samo 90 milja od naših obala predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti Sjedinjenih Država.

Dodao je da izgledi za miran sporazum "nisu veliki".

Poređenja sa operacijom u Venecueli

U tekstu se navodi da je strategija slična onoj koja je primenjena protiv Venecuele, bliskog saveznika Kube.

Prema tvrdnjama iz članka, SAD su prethodno uvele blokadu isporuke nafte, rasporedile mornaričke snage u Karipskom moru i podigle optužnicu protiv venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

Kempfer smatra da nalog za hapšenje Raula Kastra daje Trampu "pravni osnov" za pokušaj njegovog privođenja na sličan način. On tvrdi da bi SAD mogle da neutrališu kubansku mornaricu, vazduhoplovstvo i komunikacione sisteme za svega 48 do 72 sata.

Kubanski vojni veteran: "Amerikanci nikada neće uhvatiti Kastra živog"

Bivši kubanski vojni oficir Karlos Kalvo, koji je služio u Kastrovom obezbeđenju, rekao je za "San" da će kubanska vojska pružiti snažan otpor.

- Amerikanci nikada neće živog uhvatiti Raula Kastra - izjavio je on.

Prema njegovim tvrdnjama, Kastra štiti oko 800 teško naoružanih pripadnika elitnih specijalnih snaga poznatih kao "Crna osa".

Pripadnici njegovog obezbeđenja navodno su opremljeni automatskim puškama AK-103 i protivtenkovskim raketama RPG-7. Kalvo tvrdi da čuvaju ulaze u bunkere i utvrđene objekte povezane mrežom tunela.

- Kastrova rezidencija okružena je šumom i minskim poljima. Helikopteri tamo ne bi mogli da slete - rekao je on.

Kuba se priprema za mogući sukob

Prema njegovim rečima, kubanske oružane snage decenijama se pripremaju za moguću američku invaziju koristeći gerilske taktike.

Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez Parilja upozorio je da bi svaka vojna akcija dovela do "krvoprolića" u kojem bi poginule hiljade Kubanaca i Amerikanaca.

U međuvremenu je kubanska civilna zaštita objavila smernice za građane u slučaju američke vojne intervencije.

Te smernice oslanjaju se na kubansku doktrinu odbrane poznatu kao "Rat celog naroda", koja predviđa pružanje otpora invaziji mobilizacijom čitavog stanovništva kroz gerilsko ratovanje.

Državni mediji takođe su objavili fotografije civila koji prolaze vojnu obuku.

- Kuba je velika zemlja. Aktivna vojska broji nešto manje od 50.000 ljudi, ali postoji oko milion pripadnika paravojnih snaga, omladinske radne armije i teritorijalne milicije - rekao je Kempfer.