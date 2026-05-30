PUTIN ZAPRETIO OVOJ ZEMLJI "UKRAJINSKIM SCENARIOM": "Prijateljskoj" državi uputio jezivo upozorenje! Zahuktava se na "MEKOM TRBUHU" Rusije
Ovaj potez usledio je dan nakon što je predsednik Vladimir Putinupozorio kavkasku zemlju da ne jača veze sa Evropskom unijom, objavio je The Moscow Times.
- Ruski ambasador u Republici Jermeniji, S. Kopirkin, pozvan je u Moskvu na konsultacije zbog koraka koje je preduzelo jermensko rukovodstvo ka bližim vezama sa Evropskom unijom, a koji potkopavaju saradnju unutar Evroazijske ekonomske unije - navodi se u saopštenju ministarstva, misleći na regionalnu carinsku uniju koju predvodi Moskva.
Putinovo upozorenje Jermeniji
Na samitu u Kazahstanu juče, Putin je upozorio Jermeniju da ne teži bližim vezama sa EU, navodeći "ukrajinski scenario". Pozvao je Jermeniju da održi referendum o svojoj ekonomskoj budućnosti "što je pre moguće", naglašavajući da mora da bira između EU i Evroazijske ekonomske unije.
Rekao je da je "nemoguće pomiriti to dvoje".
Tenzije između tradicionalnih saveznika Rusije i Jermenije rastu otkako je Azerbejdžan povratio kontrolu nad otcepljenim regionom Nagorno-Karabah 2023. godine.
Jermenija je optužila Rusiju i njene mirovne snage da nisu sprečile vojnu ofanzivu Bakua i 2024. godine je zamrzla svoje učešće u regionalnom bezbednosnom savezu koji predvodi Moskva. Putin je ranije upozorio Jermeniju da bliža evropska integracija nosi iste rizike sa kojima se suočava Ukrajina, koju je Rusija napala u februaru 2022. godine.
Ekonomski pritisak Moskve
Tokom proteklog meseca, Rusija je ograničila prodaju ili uvoz jermenskih proizvoda, cveća, mineralne vode i alkoholnih pića, navodeći navodna kršenja zdravstvenih i bezbednosnih propisa.
Mnogi vide ograničenja kao koordinisanu kampanju pritiska uoči parlamentarnih izbora u Jermeniji sledećeg meseca, na kojima se stranka Građanski ugovor premijera Nikola Pašinjana suočava sa izazovom niza proruskih opozicionih grupa.
Ove nedelje, Rusija je takođe zapretila da će raskinuti bilateralni sporazum iz 2013. godine koji garantuje Jermeniji bescarinski pristup prirodnom gasu i nafti ako nastavi da se približava Evropskoj uniji. Pašinjan je odbacio ove energetske pretnje, tvrdeći da bi članstvo u EU donelo znatno više novca na duži rok nego što bi Jermenija izgubila zbog viših cena energije koje je nametnula Rusija.
