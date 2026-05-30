Ruske snage izvele su tokom noći masovni napad na grad Šostku u Sumskoj oblasti, pri čemu su u direktnim pogocima nekoliko desetina dronova samoubica potpuno uništile zgradu železničke stanice i teško oštetile prateću infrastrukturu.

Ovu informaciju zvanično je potvrdila Ukrajinska železnica, kao i Ministarstvo razvoja zajednica i teritorija Ukrajine, naglašavajući da je civilna stanica, sa koje su stotine stanovnika svakodnevno putovale, postao meta terorističkog napada.

Sreća u nesreći, među zaposlenima i putnicima nema žrtava niti povređenih, jer su se svi građani tokom vazdušne opasnosti na vreme sklonili u bezbedna skloništa, dok železničke ekipe već rade na hitnoj likvidaciji posledica ovog razornog granatiranja.

Ovaj brutalni napad bespilotnim letelicama na zajednicu Šostka doveo je i do velikih oštećenja na stambenim zgradama i administrativnim prostorijama u gradu.

Prema zvaničnim vojnim podacima, ruske okupacione snage su u noći 30. maja pokrenule masovnu ofanzivu u kojoj su upotrebile balističku raketu Iskander-M, 6 krstarećih raketa Ha-101, kao i čak 290 udarnih bespilotnih letelica tipa Šahid.

Pored standardnih dronova kamikaza, u ovom masovnom jurišu korišćene su i nove reaktivne letelice, zatim dronovi tipa Gerbera i Italmas, kao i specijalne bespilotne letelice za simulaciju napada tipa Parodija.

