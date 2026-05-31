Slušaj vest

Čuje se zujanje, diže se prašina, a nakon kratke pauze dok se zrnasta slika stabilizuje, sledi razorna eksplozija. Desetinama kilometara dalje, duboko pod zemljom, veterani najkrvavijih urbanih bitaka u Ukrajini - Avdijevke i Bahmuta - upravljaju novim oblikom ratovanja koji ne mogu ni da osete, ni da omirišu, ni da vide izbliza.

Cela misija, koja uključuje usmeravanje šest eksplozija na tri ruske mete na istočnom frontu, odvija se bez ijednog ukrajinskog vojnika na terenu. Bitka se vodi iz stolica, prati se putem izviđačkih dronova i prenosi uživo. Suočena sa višemesečnom krizom ljudstva i nesigurnom američkom podrškom, Ukrajina je doživela dramatičnu evoluciju.

Zauzimanje ruskih položaja dronovima

Veliki deo ratnih operacija sada je automatizovan - roboti, dronovi i daljinski upravljani tenkovi daju Ukrajini iznenadnu, iako krhku, prednost nad sporijim i iscrpljenim ruskim snagama.

U aprilu je predsednik Volodimir Zelenski objavio da su ukrajinske snage prvi put zauzele ruski položaj isključivo pomoću robota i dronova, dodajući da su od januara bespilotni sistemi izveli 22.000 misija, piše CNN.

Preživljavanje je majka inovacije, što je najvidljivije upravo ovde, pod narandžastim svetlom ventilatora računarskih procesora. Pripadnici jedinice saznali su od ruskih zarobljenika da neprijatelj njihove robote - vozila na četiri točka koja nose velike količine eksploziva - naziva "tiha smrt".

Njihov dolazak se čuje tek na desetak metara, što je već unutar radijusa eksplozije. Prvi robot zapinje na metalnim ostacima, a točkovi mu se beskorisno okreću.

Diverzije i napadi robota

Na kraju zaobilazi krater, dok izviđački dron iznad njega beleži beli bljesak male pečurke - toplotni potpis prve eksplozije. Zatim sledi i druga. Početni udari služe kao diverzija kako bi preostala četiri robota mogla da prodru dublje iza neprijateljskih linija.

Računica je jednostavna: jedinica "NC13" Treće jurišne brigade procenila je da bi im za isti efekat koji postižu napadima robota u 164 misije bilo potrebno 2.300 vojnika. Očekivali bi gubitak polovine ljudstva, što znači da su ove improvizovane "bombe na točkovima" spasile hiljade ukrajinskih života.

Rat bez povratka

Za komandanta jedinice Mikolu "Makara" Zinkeviča ovaj novi svet ima i svojih mana.

- Ranije je rat, da tako kažem, bio muževniji. Važne su bile tvoje veštine, koliko si dobro obučen, disciplinovan i slično. Sada tehnologija odlučuje o svemu. Nema povratka - rekao je on.

Pitanje je samo ko se brže prilagođava novom svetu bespilotnog ratovanja.

Novi način ratovanja i novi heroji

Ukrajinski pristup proističe iz krize ljudstva, gde manja populacija plaća visoku cenu višegodišnje ruske invazije. Međutim, rano prihvatanje dronova i industrijalizacija njihove upotrebe počeli su da nanose ozbiljne gubitke Moskvi.

Zvanični cilj Kijeva je da ubija ili ranjava 35.000 ruskih vojnika mesečno, što prema tvrdnjama analitičara i uspevaju, kako bi naterali Rusiju na nepopularnu mobilizaciju. Prema britanskoj obaveštajnoj agenciji GCHQ, ukupan broj ruskih žrtava dostigao je 500.000.

Inženjeri na prvoj liniji

Jedan od novih "heroja" je 22-godišnja Gora, koja insistira da je ne zovu softverskim inženjerom.

- Ja sam inženjerka za ugradne hardverske i softverske sisteme - kaže ona dok upravlja prenosom uživo iz kontrolnog centra ka radionici gde se roboti sklapaju i popravljaju.

Rat je počeo kada je imala 18 godina. Umorna od ruskih dronova koji su je držali budnom u istočnom Kijevu, shvatila je da njen talenat za informatiku može postati oružje.

- Ključ nisu vozila, već umovi i način planiranja - kaže ona.

Robotske jedinice na frontu

I iznad zemlje roboti obavljaju osnovne pešadijske zadatke. Tim pod maskirnom mrežom montira teški mitraljez "brovning" na guseničnu platformu sa kamerama koje pružaju široki pregled fronta.

Takva mašina može danima ostati skrivena u vegetaciji, bez hrane, vode ili odmora. Jedino ograničenje je municija, nakon 400 ispaljenih metaka mora da se vrati u bazu.

- Kada smo prvi put upotrebili robota, neprijatelj je paničio, puzali su i ležali na zemlji, ne znajući šta da rade - kaže jedan od operatera.

Standardizovana robotska oprema

Njegova jedinica koristi pet takvih mašina i razvija još brže modele koji mogu nositi oružje u borbu. Automatizacija se ubrzano širi.

Za samo nekoliko meseci, bespilotna vozila postala su standardna oprema. Koriste se za evakuaciju ranjenika i dopremu zaliha, iako su i ti zadaci sve opasniji zbog ruskih dronova.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Snabdevanje pod vatrom

Pripadnici 93. brigade dostavljaju municiju i hranu robotskim jedinicama u blizini grada Druživke. Jedan robot, natovaren kutijama municije, kreće iz sela ka frontu, upravljan iz bunkera udaljenog kilometrima.

Put traje deset sati kroz blatnjave i izložene rute, dok se civili i vojnici kreću oprezno zbog stalnih napada.

Vojnici na ivici izdržljivosti

Na prvoj liniji, ukrajinski vojnici su na granici izdržljivosti. Dvojica pripadnika 24. mehanizovane brigade, nadimaka Krou i Kripi, proveli su 344 i 334 dana bez prekida u rovovima. Njihov hod ka pozadini označava prvi odmor nakon gotovo godinu dana borbe.

- Ono što me održalo su deca i supruga - kaže Krou.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Rat koji oblikuju mašine