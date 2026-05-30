Tri visoka funkcionera partije Alternativa za Nemačku (AfD) otputovaće početkom juna na ekonomski kongres u ruski Sankt Peterburg, prenosi novinski portal T-onlajn.

Učešće na ovom događaju zvanično je potvrdio portparol za ekonomska pitanja poslaničke grupe AfD u Bundestagu Štefen Kotre, kao i šef ove stranke u Saksoniji Jerg Urban, a prema informacijama iz stranačkih krugova njima će se pridružiti i portparol za spoljnu politiku Markus Fronmajer koji je ujedno i lider partije u Baden Virtembergu.

Fronmajer je još u oktobru prošle godine najavio da planira put u Rusiju na proleće, dok je pre svega 10 dana novinarima izjavio da još uvek razmatra poziv, ali izvori iz poslaničke grupe potvrđuju da je odluka sada definitivno doneta iako sam političar odbija da daje komentare.

Nemački savezni poslanik Štefen Kotre izjavio je u petak da je jedan od njegovih glavnih ciljeva na ovom putovanju da pokaže kako njegova partija želi mirovnu diplomatiju, a ne ratnu retoriku koju nažalost neosnovano koristi savezna vlada, dodajući da je Nemačkoj ponovo potrebna jeftina i sigurna energija iz Rusije.

"Jerg Urban: Rusija garant mira"

Sa druge strane, lider stranke u Saksoniji Jerg Urban poručio je da je Rusija garant mira i prosperiteta u Evropi.