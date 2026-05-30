Na ruskom poluostrvu Kamčatka i dalje je na snazi povišen nivo upozorenja zbog pojačane aktivnosti tri vulkana, koji bi mogli da predstavljaju opasnost za avio-saobraćaj, posebno za letelice koje lete na nižim visinama.

Prema podacima službi za praćenje vulkanske aktivnosti, vulkan Šiveluč ostaje pod narandžastim stepenom upozorenja za avijaciju, dok su vulkani Bezimjani i Krašeninikova pod žutim, odnosno umerenim nivoom opasnosti. Lokalni mediji navode da se erupcija Šiveluča nastavlja, a satelitski snimci pokazuju da se oblaci pepela prostiru gotovo 2.000 kilometara jugoistočno od vulkana.

Stručnjaci ističu da su vulkani Bezimjani i Krašeninikova i dalje aktivni, uz zabeležene termalne anomalije tokom cele sedmice. Na vulkanu Krašeninikova primećeni su tokovi lave na istočnim padinama, dok postoji mogućnost da se oblaci pepela podignu i do šest kilometara u visinu.

U međuvremenu, na vulkanu Šiveluč nastavlja da raste nova kupola lave, čija je visina, prema navodima lokalnih službi za praćenje, već premašila dimenzije prvobitne vulkanske kupole. Za sada nema izveštaja o padu pepela u naseljenim područjima koja se nalaze duž putanje vulkanskog oblaka.