Slušaj vest

Na ruskom poluostrvu Kamčatka i dalje je na snazi povišen nivo upozorenja zbog pojačane aktivnosti tri vulkana, koji bi mogli da predstavljaju opasnost za avio-saobraćaj, posebno za letelice koje lete na nižim visinama.

Prema podacima službi za praćenje vulkanske aktivnosti, vulkan Šiveluč ostaje pod narandžastim stepenom upozorenja za avijaciju, dok su vulkani Bezimjani i Krašeninikova pod žutim, odnosno umerenim nivoom opasnosti. Lokalni mediji navode da se erupcija Šiveluča nastavlja, a satelitski snimci pokazuju da se oblaci pepela prostiru gotovo 2.000 kilometara jugoistočno od vulkana.

Stručnjaci ističu da su vulkani Bezimjani i Krašeninikova i dalje aktivni, uz zabeležene termalne anomalije tokom cele sedmice. Na vulkanu Krašeninikova primećeni su tokovi lave na istočnim padinama, dok postoji mogućnost da se oblaci pepela podignu i do šest kilometara u visinu.

U međuvremenu, na vulkanu Šiveluč nastavlja da raste nova kupola lave, čija je visina, prema navodima lokalnih službi za praćenje, već premašila dimenzije prvobitne vulkanske kupole. Za sada nema izveštaja o padu pepela u naseljenim područjima koja se nalaze duž putanje vulkanskog oblaka.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaOVO SU POSLEDICE RAZARANJA NEKOLIKO DESETINA RUSKIH DRONOVA! Velika oštećenja na zgradama, građani se na vreme sklonili u bunkere (VIDEO)
ruševine
PlanetaPUTIN ZAPRETIO OVOJ ZEMLJI "UKRAJINSKIM SCENARIOM": "Prijateljskoj" državi uputio jezivo upozorenje! Zahuktava se na "MEKOM TRBUHU" Rusije
Vladimir Putin
PlanetaIRANSKI BALISTIČKI UDAR NA BAZU, IMA RANJENIH AMERIČKIH VOJNIKA! Potpuno uništen dron Riper od 30 miliona dolara, drugi teško oštećen!
xxx EPA Iranian Army Office Handout.jpg
PlanetaDRAMA ZA 153 PUTNIKA NA LETU KOD ČIKAGA! Podivljali putnik jurišao na pilotsku kabinu, ali nije znao ko se još nalazi u avionu!
Screenshot 2026-05-30 133308.png