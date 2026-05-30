Američki ministar odbrane Pit Hegset ponovo je oštro prozvao evropske saveznike Vašingtona, optužujući ih da su predugo ignorisali pozive za jačanje sopstvene odbrane i pozivajući ih da se konačno uzdrže od moralisanja.

U svom obraćanju na velikoj odbrambenoj konferenciji u Singapuru, poznatoj kao Šangri La dijalog, Hegset je najavio donošenje važnih odluka vezanih za bezbednost u Evropi, istovremeno hvaleći azijske zemlje koje su, prema njegovim rečima, odavno shvatile da se temelj trajnog partnerstva ne zasniva na idealističkim vrednostima već na konkretnom usklađivanju nacionalnih interesa.

On je naglasio da azijske države deluju odlučno zajedno kada im se interesi poklapaju, dok se u suprotnom prilagođavaju pragmatično i bez drame, ocenivši da bi zapadna Evropa mogla mnogo da nauči iz tog primera.

Ponavljajući izuzetno kritičan stav administracije američkog predsednika Donalda Trampa prema Evropljanima, Hegset je optužio evropske prestonice da se predugo drže prazne globalističke retorike o međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima, dok su istovremeno širom otvarale svoje granice i potpuno iscrpljivale sopstvene vojske.

Tramp već duže vreme zahteva da Evropa preuzme veću odgovornost za sopstvenu bezbednost i želi da smanji američko vojno prisustvo na kontinentu, što je pitanje koje je ponovo postalo veoma aktuelno poslednjih nedelja nakon što su evropske zemlje odbile da podrže njegov rat protiv Irana.

Američki ministar odbrane se požalio da su pristojni apeli evropskim saveznicima da troše više na odbranu predugo bili mrtvo slovo na papiru, najavljujući da će Evropa i NATO morati brzo da donesu važne odluke o kojima će se uskoro znati više.