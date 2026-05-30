Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Vozač autobusa je poginuo, dok je najmanje 23 osobe povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na magistralnom putu broj šest između Pečuja i Hirda, kada je autobus udario u drvo i sleteo u jarak, saopštila je Policijska uprava Baranjske županije.

Policija je navela da se autobus kretao ka Budimpešti kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i potom udario u drvo.

Od ukupno 28 putnika, povređeno je 23, dok je vozač poginuo.

Uviđaj i tehničko spasavanje su u toku, zbog čega je ta deonica puta potpuno zatvorena za saobraćaj, koji se preusmerava preko naselja Vasaš i Hird.

Portparol Nacionalne službe Hitne pomoći Pal Đerfi izjavio je za MTI da su u autobusu uglavnom putovala maloletna deca i tinejdžeri.

Stanje učesnika

U zbrinjavanju povređenih učestvovalo je 11 ekipa Hitne pomoći.

Dve devojčice zadobile su teške povrede, odnosno prelome nogu i prevezene su u kliniku u Pečuju, dok je 21 osoba lakše povređena i zadobila je uglavnom nagnječenja i ogrebotine. Nacionalna direkcija za upravljanje katastrofama saopštila je ranije danas da je autobus udario u drvo, a zatim sleteo u jarak na 188. kilometru magistralnog puta broj šest između Pečuja i Hirda.

Vatrogasci iz Pečuja, u saradnji sa drugim službama, intervenisali su na mestu nesreće.

Policija je saopštila da se uzroci nesreće istražuju u okviru krivičnog postupka zbog saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom i većim brojem povređenih.