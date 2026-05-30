Nedavna poseta visoke iranske delegacije Dohi, koju je predvodio predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, završila se kao krupan diplomatski fijasko za Teheran, pošto vlasti Katara nisu pristale na zahtev da bez ikakvih uslova deblokiraju 12 milijardi dolara iranskih sredstava.

Kako prenosi medij Iran Internešnal pozivajući se na dobro obaveštene izvore, Iran je zahtevao hitno vraćanje ovog novca u okviru rešavanja bliskoistočnog konflikta i to kao uslov pre nego što pristane na potpisivanje memoranduma o namerama sa SAD.

Ipak, vlasti u Dohi su odbacile ovaj kategorički zahtev i pristale da odmrznu tek polovinu te sume, odnosno 6 milijardi dolara, i to isključivo u vidu kredita pod strogim ograničenjima, koji bi Iran mogao da iskoristi samo za kupovinu katarske robe.

Al Tani: Ne postoji jedinstveni pristup u poslovanju sa Iranom

Dok američki mediji prenose da Vašington ne želi direktno da predaje novac Teheranu već zahteva da iranska sredstva odmrznu druge države, izvori navode da su se pregovaračke strane ipak složile da svoje finansijske nesuglasice za sada drže u tajnosti.

Istovremeno, potpredsednik vlade Katara Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Tani izjavio je u subotu na međunarodnom bezbednosnom forumu Šangri La u Singapuru da zemlje regiona pokušavaju da izgrade sveobuhvatnu političku i trgovinsku strategiju prema Teheranu.

On je otvoreno priznao da u Savetu za saradnju arapskih država Persijskog zaliva još uvek ne postoji jedinstven pristup u poslovanju sa Iranom i da Katar nastoji da balansira svoju politiku između Vašingtona i Teherana.