Jedan uhapšeni državljanin Grčke je na suđenju u Londonu jer je došao u Veliku Britaniju da bi "u ime strane obaveštajne službe" nadzirao opozicionog iranskog novinara, kako tvrde tužioci, prenela je agencija AP.

Tužilac Li Ingam je tvrdio da je Joanis Aidinidis (46) posećivao adrese povezane s novinarom, fotografisao i snimao kuće i registarske tablice automobila. Tokom druge posete, on je "na drvetu instalirao tajnu kameru skrivenu u čarapi" koja je snimala stan novinara i "mogla da šalje podatke nepoznatim osobama u inostranstvu", rekao je Ingham u petak u Vestminsterskom sudu u centru Londona.

Aidinidis je optužen za pomaganje obaveštajnoj službi strane zemlje, za koju se veruje da je Iran, kada je ciljao novinara koji radi za "Iran Internešenel", televiziju na persijskom jeziku koja kritikuje islamsku vlast te države.

Bio je u Velikoj Britaniji u aprilu, pa od 12. maja i uhapšen je 16. maja i optužen je po britanskom Zakonu o nacionalnoj bezbednosti.

Aidinidis, koji je rođen u Gruziji, a živi u Minhenu, u Nemačkoj, potvrdio je svoj identitet preko ruskog prevodioca, ali se nije izjasnio o krivici. Naređeno mu je da ostane u pritvoru do sledećeg pojavljivanja pred sudom 19. juna na Krivičnom sudu u Londonu.

Tužilac Ingham je rekao da poruke u Aidinidisovom telefonu ukazuju na to da ga finansiraju ljudi iz inostranstva i da posebni dokazi ukazuju na to da je vršio nadzor i nad jednom vojnom firmom za odbranu u Italiji, piše agencija Rojters.

Teheran je više puta negirao umešanost u napade ili zavere u Velikoj Britaniji, na koje se žale iranski disidenti.

U aprilu su tri osobe optužene zbog pokušaja podmetanja požara u objektima povezanim sa "Iran Internešenelom" u Londonu, a požar nije prouzrokovao štetu niti povrede.

Britanska policija je ranije saopštila da ispituje da li je Iran povezan s tim slučajem i nizom podmetanja drugih požara na jevrejskim lokacijama.

Proiranska grupa pod nazivom Ašab al-Jamin al-Islamija preuzela je odgovornost za većinu tih slučajeva.