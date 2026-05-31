Na više lokacija u centralnom delu Belgije ulice i podrumski prostori poplavljeni su zbog jakog nevremena koje je pogodilo područje tokom jutra.

Nekoliko kuća je pogođeno udarima groma, što je izazvalo požare na krovovima, prenosi VRT.nws.

Prema navodima Nacionalne meteorološke službe Belgije, i ostatak vikenda ostaće nestabilan sa čestim grmljavinskim olujama.

Vatrogasne službe širom zemlje su na licu mesta.

Vatrogasna zona Istočni Brabant već je primila oko 80 poziva zbog poplavljenih podruma i ulica, od čega je 65 u i oko Levena.

Oko 15 ulica u toj zoni je pod vodom, a u mestima Bertem, Vilsele i Glabek više ulica je potopljeno.

U Tielt-Vingeu srušila se brana koja je bila postavljena radi sprečavanja poplava.

Jake padavine izazvale su probleme i na putevima oko Levena.

U Afligemu su izbila dva požara na krovovima nakon udara groma, dok je u Rosdalu grom oštetio dimnjak.

Zbog jakih padavina i grmljavine na aerodromu Zaventem kod Brisela više letova je kasnilo, a tri aviona su preusmerena jer nisu mogla da slete.

U samom Briselu vatrogasci su imali šest intervencija.