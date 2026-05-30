Poljski premijer Donald Tusk reagovao je na objavu bivšeg ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva koji je na mrežama napisao da je "mirni san građana EU završen", upozorivši da bi sve zemlje NATO-a trebalo konačno da počnu ozbiljno da shvataju ovakve reči.

"Poljska, Baltičke države, a sada Rumunija. Sve je više i više ruskih provokacija. Juče je bivši ruski predsednik Medvedev kazao da je mirni san građana EU završen. Svi u NATO-u bi najzad trebalo da počnu ozbiljno da shvataju ovakve činjenice i reči", naveo je Tusk u objavi na mreži Iks.

Prethodno je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije, Dmitrij Medvedev, na platformi Iks napisao da bi građani EU trebalo da shvate da su vlasti njihovih zemalja unilateralno ušle u rat sa Rusijom.

"Zato budite oprezni i nemojte se ničim iznenaditi", napisao je on.

Kako prenosi agencija RIA Novosti, Medvedev je ranije izjavio da su lideri EU odgovorni za smrt ruskih civila usled napada, uključujući i, kako je rekao, teroristički napad u Starobiljsku.