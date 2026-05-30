Trenuci užasa odvijali su se u blizini Marmarisa, na jugozapadu Turske, kada je turistički brod sa 148 putnika iznenada počeo da prima vodu i potonuo za manje od sat vremena.

Brod pod nazivom "Big Boss Diamond", tematski "piratski" jedrenjak koji je izuzetno popularan među turistima, bio je na dnevnom krstarenju u blizini Rajskog ostrva i zaliva Akvarijum, kada je došlo do ozbiljnog incidenta.

Prema prvim informacijama, desetine putnika je u panici počelo da skače u more kako bi se spasili, a među prisutnima na brodu bilo je i oko dvadesetoro dece. Video-snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama zabeležili su dramatične momente u kojima se vidi kako se brod opasno naginje pre nego što je potpuno nestao pod površinom vode.

Odmah je pokrenuta velika akcija spasavanja u kojoj su učestvovale spasilačke ekipe, ali i privatni čamci koji su se zatekli u blizini. Turske vlasti su saopštile da su svi putnici i članovi posade bezbedno evakuisani i prebačeni na obalu, te da, srećom, nije bilo žrtava niti teže povređenih.

U zvaničnom saopštenju guvernera oblasti Mugla navodi se da su "ekipe koje su stigle na lice mesta koordinisale evakuaciju građana uz pomoć obližnjih plovila", uz napomenu da kod spasenih turista nisu utvrđeni zdravstveni problemi.

Uzroci potonuća se još uvek istražuju. Ipak, nekoliko putnika tvrdi da je potonuću prethodio požar u mašinskom delu broda, što je navodno izazvalo prodor vode koji je na kraju doveo do katastrofe.

Jedna britanska turistkinja, koja je bila među spasenima, opisala je šokantno iskustvo rečima: "Srećna sam što sam se izvukla odatle i što sam ostala živa".