Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski održao je sastanak sa najvišim zvaničnicima u zemlji o daljim akcijama Kijeva, posle kojeg je saopštio da su u gotovo svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima američkog predsednika Donalda Trampa i evropskim partnerima, prenela je danas agencija Ukrinform.

"Konstatovali smo šta se trenutno dešava sa snabdevanjem protivvazdušnom odbranom i našim sporazumima uopšte. Identifikovali smo prioritete za narednih nekoliko nedelja koji se odnose na antibalistiku, bilateralne dokumente o proizvodnji i snabdevanju dronova, i posebno Sporazum o dronovima sa Evropskom unijom, kao i na pripreme sastanaka u nekoliko formata" naveo je Zelenski u objavi na Fejsbuku posle sastanka sa šefom predsedničkog kabineta Kirilom Budanovim, sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustemom Umerovim i ministrom energetike Denisom Šmigaljem.

Ukrajinski predsednik je dodao da su u toku pripreme za važne pregovore, o kojima za sada neće biti javnih detalja. On je takođe napomenuo da je neophodno nastaviti humanitarni put i razmene koje su već dogovorene.

Zelenski je istovremeno naložio da se kontaktira sa partnerima koji sada mogu da aktiviraju neophodno posredovanje.

Prema njegovim rečima, biće takođe novih rešenja za podršku Ukrajini, posebno u energetskom sektoru, zaključivši da je u toku finalizacija detalja.