NOVO UPOZORENJE IRANA ZBOG ORMUSKOG MOREUZA: Brodovi moraju da se pridržavaju propisa ili će se suočiti sa posledicama
Vrhovna operativna komanda iranskih Oružanih snaga ponovila je da Teheran ima kontrolu nad Ormuskim moreuzom, upozoravajući komercijalne i vojne brodove da se pridržavaju propisa koji regulišu prolaz kroz strateški plovni put, ili će se suočiti sa posledicama.
“Upravljanje Ormuskim moreuzom vrše Oružane snage Islamske Republike Iran sa punim ovlašćenjem“, saopštio je centralni štab Hatam al-Anbija.
U saopštenju se dodaje da svi komercijalni brodovi i tankeri moraju da se kreću samo određenim rutama i da dobiju dozvolu od Mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde.
“Svako kršenje ovih propisa ozbiljno će ugroziti bezbednost njihove plovidbe“, saopštila je Vrhovna operativna komanda, prenosi Al Džazira.
Iran je takođe izdao upozorenje stranim vojnim snagama koje deluju u tom području, navodeći da će svaki pokušaj ometanja upravljanja pomorstvom, ili kretanja brodova izazvati odgovor.
