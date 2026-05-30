Potresni snimci sa jedne izraelske plaže zabeležili su trenutak kada rakete Hezbolaha padaju u more, dok kupači u panici pokušavaju da pronađu zaklon.

Incident se dogodio u severnom priobalnom gradu Naharija. Video-snimak zabeležio je trenutak kada projektili, koje je Hezbolah lansirao iz Libana, padaju u Sredozemno more, na vrlo maloj udaljenosti od same obale.

Na snimku se vide prestravljeni ljudi kako hitno napuštaju plažu i traže zaklon, dok odjekuju snažne eksplozije od udara raketa o vodenu površinu.

Naharija je jedan od gradova na severu Izraela koji se često nalazi na meti napada sa libanske teritorije, usled neprestanih tenzija i sukoba u pograničnom pojasu.

Kurir.rs/Agencije

