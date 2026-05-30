Stručnjaci su počeli da procenjuju štetu od napada ukrajinskih oružanih snaga dronovima na turbinsku salu bloka 6 Zaporoške nuklearne elektrane (ZNPP), izjavila je direktorka za komunikacije u nuklearki Jevgenija Jašina.

"Procena štete je počela, a ona je beznačajna sa stanovišta operativne bezbednosti", rekla je Jašina, prenela je agencija RIA Novosti.

Prema njenim rečima, takvi napadi stvaraju dodatne rizike za infrastrukturu nuklearnog objekta i osoblje koje obezbeđuje njegov bezbedan rad.

Jašina je dodala da nakon napada ukrajinskih oružanih snaga Zaporoška nuklearna elektrana radi normalno, dok su svi bezbednosni parametri pod kontrolom.

"Nuklearka radi normalno. Sve bezbednosne parametre prati osoblje", ukazala je ona.

Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov je ranije danas saopštio da je ukrajinski borbeni dron udario u turbinsku zgradu bloka 6 nuklearke Zaporožje i eksplodirao.

U međuvremenu, pres služba elektrane je saopštila da u incidentu nije bilo povređenih niti kritične štete, kao i da nisu zabeleženi tehnološki poremećaji, a nivo zračenja je normalan.

Kurir.rs/RIA Novosti

