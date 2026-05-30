Rumunija je odlučila da zatvori generalni ruski konzulat u Konstanci i protera ruskog konzula, potvrdio je rumunski predsednik Nikušur Dan.

Odluka je usledila pošto je ruski dron udario u stambenu zgradu u gradu Galati, pri čemu su dve osobe povređene. Incident je izazvao oštro reagovanje Bukurešta, gde je održana hitna sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, prenosi Ukrainska pravda.

Odluka o diplomatskim merama donesena je na sednici rumunskog Saveta za nacionalnu bezbednost, sazvanoj nakon što se ruski dron srušio na stambeni blok, uzrokujući eksploziju i požar u stanu na devetom spratu zgrade.

"Sinoć se dogodio težak incident u kojem je dvoje naših državljana povređeno, a Rusija za to snosi punu odgovornost. Ruski generalni konzul u Konstanci proglašen je nepoželjnom osobom, a konzulat u Konstanci biće zatvoren", izjavio je predsednik.

Dodao je kako se na sednici raspravljalo i o civilnoj zaštiti. Predsednik Rumunije takođe je izvestio da je o incidentu razgovarao s Markom Ruteom, generalnim sekretarom NATO, opisavši ga kao "najozbiljniji sigurnosni incident koji se dogodio na rumunskoj teritoriji od početka ruskog rata protiv Ukrajine".

Stambena zgrada u Rumuniji koju je pogodio ruski dron Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Rute je, s druge strane, izrazio "apsolutnu solidarnost" Saveza s Rumunijom i potvrdio da je NATO "spreman da brani svaki pedalj savezničke teritorije".

Ranije je i vršilac dužnosti premijera Ilie Bolojan najavio da zvanični Bukurešt razmatra sankcije protiv ruskih diplomata kao odgovor na napad. Prema podacima rumunskog ministarstva obrane, od početka ruskog rata protiv Ukrajine, ostaci dronova u Rumuniji su pronađeni čak 47 puta.

Kurir.rs/Ukrajinska pravda

