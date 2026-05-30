Slovački premijer Robert Fico upozorio je da i slučajni incident sa dronovima može da izazove veliku eskalaciju, čak i svetski rat, ističući da je neophodan dijalog EU i Rusije.

Komentarišući pad drona na stambenu zgradu u Rumuniji, Fico je kritikovao "ratobornu retoriku" u EU i pozvao da se odmah pokrene dijalog između EU i Rusije, ukazujući da je mir najveća vrednost.

On je izrazio solidarnost sa Rumunijom, ali nije pominjao ni okolnosti, ni poreklo drona koji je pao na stambenu zgradu u gradu Galac.

"Nadam se da se sećate mojih upozorenja šta bi moglo da se dogodi u slučaju namernog ili slučajnog skretanja drona sa njegove putanje. To je treći svetski rat", rekao je Fico.

On je naveo da izjave i razgovore o ratu između EU i Rusije sebi mogu da dozvole samo potpuno neodgovorni ljudi koji misle da je rat nekakva kompjuterska igrica.

"Taj incident o kojem ništa ne znamo treba da dovede do napora da se pokrene dijalog s Rusijom. To je jedino što može da spreči totalnu katastrofu", istakao je Fico.

Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je u petak da je dron pogodio zgradu u Galacu kada su povređene dve osobe. Rumunske vlasti optužile su Rusiju za incident, ali nisu pružile dokaze.

Rumunska vojska nije presrela dron, iako ga je pratila pomoću radarskih sistema. Zvaničnici Rusije su negirali dasu ruske snage lansirale dron koji je pogodio zgradu u Galacu.