Promenljiv izgled Vladimira Putina, predsednika Rusije i njegova navodna upotreba filera i botoksa tokom godina podstakli su brojne teorije zavere koje sugerišu da koristi dvojnike.

Poslednji snimak beleži trenutak kada je sastanak u Kremlju ponovo pokrenuo spekulacije da Vladimir Putin "nije jedini", odnosno "da ih ima više".

Zamenik premijera Dmitrij Patrušev, koji dobro poznaje Putina, neočekivano se predsedniku Rusije obratio nepoznatim imenom "Pal Lajič".

To je nasmejalo šefa Kremlja pre nego što su oni započeli privatni razgovor o "setvi", godišnjoj sadnji žitarica koju poljoprivrednici obavljaju širom Rusije kroz svih 11 vremenskih zona zemlje.

Patrušev, koji se smatra potencijalnim Putinovim naslednikom, rekao je: "Pal Lajič... hvala vam puno. Da, pripremio sam prezentaciju".

Kremlj je kasnije izmenio svoj izveštaj o sastanku, tvrdeći da se Patrušev pravilno obratio 73-godišnjem Putinu koristeći njegovo patronimičko ime.

Međutim, glasine i šale brzo su se proširile da je Patrušev izgovorio ime Putinovog dvojnika, a ne pravog Putina. Očigledna cenzura samo je dodatno podstakla podsmeh.