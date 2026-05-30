Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiponovio je svoje upozorenje o velikom talasu ruskih vazdušnih udara koji se spremaju na Ukrajinu.

„Obaveštajni izveštaj o mogućem sveobuhvatnom napadu ostaje validan“, rekao je predsednik Ukrajine dan nakon što je prvobitno upozorio na informacije o pripremi talasa napada.

Pozvao je Ukrajince da ne ignorišu vazdušne napade.

Iako je ukrajinska protivvazdušna odbrana u stanju visoke pripravnosti, Zelenski je priznao probleme sa zapadnim snabdevanjima za odbranu zemlje od balističkih i krstarećih raketa.

Ukrajina se bori protiv ruske invazije više od četiri godine uz pomoć Zapada. Zaraćene strane intenzivno koriste dronove i rakete protiv meta na neprijateljskoj teritoriji.

Kurir.rs/Agencije

