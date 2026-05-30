Lekar predsednika SAD Donalda Trampa je posle godišnjeg pregleda objavio da je američki predsednik u „odličnom zdravstvenom stanju“.

U memorandumu koji je Bela kuća objavila u petak, kapetan Šon Barbabela je rekao da Tramp, koji sledećeg meseca puni 80 godina, ima „jake srčane, plućne, neurološke i opšte fizičke funkcije“, javlja BBC.

Barbabela je u izveštaju napomenuo Trampovu težinu i modrice na ruci, ali je naglasio da je predsednik „potpuno sposoban da obavlja sve dužnosti vrhovnog komandanta i šefa države“. Tramp je u utorak podvrgnut pregledu u Nacionalnom vojnomedicinskom centru Volter Rid, nakon čega je na svojoj platformi Truth Social napisao da je „sve prošlo savršeno“. Ovo je njegov treći poznati medicinski pregled otkako se vratio u Belu kuću prošle godine.

Kognitivne sposobnosti i telesna težina

Prema izveštaju, Tramp, koji je najstarija osoba koja je inaugurisana za predsednika SAD, postigao je maksimalno 30 od 30 poena na Montrealskom kognitivnom testu, standardnom testu kognitivnog zdravlja. Njegova telesna težina je 108 kilograma, što je 6,3 kilograma više nego na pregledu u aprilu 2025. Barbabela je rekao da je predsednik dobio smernice za ishranu, vežbanje i kontinuirani gubitak težine i da uzima lekove za kontrolu holesterola.

Trampov puls u mirovanju bio je 73 otkucaja u minuti, a procenjena starost njegovog srca je oko 14 godina mlađa od njegovih stvarnih godina. „Njegov zahtevan dnevni raspored, koji uključuje brojne sastanke na visokom nivou, javne nastupe i redovnu fizičku aktivnost, nastavlja da podržava njegovo opšte blagostanje“, napisala je Barbabela.

Objašnjenje za modrice i otok

Prošle godine, predsednikove modrice na rukama i otečena stopala izazvali su zabrinutost i spekulacije o njegovom zdravlju. U julu je objavljeno da mu je dijagnostikovana hronična venska insuficijencija, stanje koje nastaje kada vene u nogama ne uspevaju da pumpaju krv nazad u srce, što dovodi do njenog nakupljanja u donjim udovima, koji zatim mogu oteći.

Modrica na Trampovoj ruci bila je jasno vidljiva ranije ove godine kada je govorio na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Barbabela je u svom dopisu naveo da, iako još uvek postoji „blagi otok u potkolenici“, došlo je do „poboljšanja u odnosu na prošlu godinu“. Modrice na ruci su objašnjene kao „rezultat manje iritacije mekog tkiva usled čestih rukovanja“ dok uzima aspirin za „kardiovaskularnu prevenciju“. Barbabela je napomenuo da su takve modrice „česta i bezopasna nuspojava terapije aspirinom“.

Lekovi i životne navike

U dopisu se navodi da Tramp, pored aspirina, uzima i dva leka za kontrolu holesterola. Takođe je obavio sve potrebne preventivne preglede i vakcinacije. Tramp je ranije govorio o uzimanju aspirina, navodeći da već 25 godina uzima veće doze nego što je preporučeno. Za Volstrit žurnal je rekao da uzima 325 mg aspirina dnevno, umesto doze od 81 mg koju lekari ponekad preporučuju, jer ne želi da mu „gusta krv teče kroz srce“.

Tramp je takođe izjavio da ne preferira nijedan oblik redovnog vežbanja, osim igranja golfa. „Jednostavno mi se ne sviđa. Dosadno je“, rekao je. „Hodanje na traci za trčanje ili trčanje satima, kao što neki ljudi rade, to nije za mene.“

Iako nisu obavezni, godišnji lekarski pregledi za predsednike SAD postali su uobičajeni poslednjih decenija. Zdravlje bivšeg predsednika Džoa Bajdena, koji je imao 78 godina kada je stupio na dužnost 2021. godine, takođe je bilo predmet povećanog interesovanja javnosti pred kraj njegovog mandata.