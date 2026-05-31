Američka vojska zaustavila je trgovački brod koji je pokušao da probije blokadu iranskih luka ispalivši raketu u mašinsko odeljenje, saopštila je danas američka Centralna komanda SAD (CENTKOM).

U saopštenju se navodi da je teretni brod Lian Star pod zastavom Gambije ignorisao više od 20 upozorenja američkih snaga tokom noći pokušavajući da uđe u iransku luku, prenosi AP. Američki zvaničnik upoznat sa situacijom koji je želeo da ostane anoniman rekao je da je brod ostao u Omanskom zalivu, a da se američke snage se nisu ukrcale.

Posle ove akcije ukupan broj brodova koje su zaustavile američke snage dok su pokušali da probiju blokadu porastao je na šest, od kojih je jedan pušten da nastavi plovidbu, a još 116 brodova je preusmereno.

SAD su uvele blokadu 17. aprila kao odgovor na iransko zatvaranje Ormuskog moreuza, a trenutno se iščekuje da li će biti postignut dogovor o produžetku primirja za 60 dana tokom kojih bi se održali pregovori o spornom iranskom nuklearnom programu.