Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacilo je večeras optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju.

U saopštenju se tvrdi da takve optužbe predstavljaju još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, "nezakonite ruske okupacije" nuklearne elektrane u Zaporožju, preneo je Ukrinform.

Navodi se da "ruska propaganda iznova pokušava da promoviše apsurdnu konstrukciju: da država koja brani svoju teritoriju navodno napada sopstvena nuklearna postrojenja".

Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov je ranije danas saopštio da je ukrajinski borbeni dron udario u turbinsku zgradu bloka 6 nuklearke Zaporožje i eksplodirao.

U međuvremenu, pres služba elektrane je saopštila da u incidentu nije bilo povređenih, niti kritične štete, kao i da nisu zabeleženi tehnološki poremećaji, a da je nivo zračenja normalan.