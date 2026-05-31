Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fotografije i snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju plamen koji izbija iz rafinerije nafte u Saratovu. Nad gradom se mogao videti gust crni dim. Čini se da je napad trajao tokom cele noći, uz više talasa ukrajinskih udara.

Rafinerija u Saratovu proizvodi više od 20 različitih naftnih derivata, uključujući benzin, dizel, mazut i bitumen. Prema podacima ukrajinskog Generalštaba, postrojenje je 2023. godine preradilo približno 4,8 miliona tona sirove nafte.

Ukrajinski dronovi su navodno pogodili i skladište nafte u gradu Matvejev Kurgan u Rostovskoj oblasti, preneli su ruski Telegram kanali. Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom navodnih napada. Takođe, za sada nema informacija o razmerama pričinjene štete.

Saratovje važan industrijski centar u regionu, smešten oko 150 kilometara od granice sa Kazahstanom i približno 600 kilometara istočno od ukrajinske linije fronta.

Rafinerija u Saratovu bila je meta napada više puta od početka ruske invazije na Ukrajinu punog obima. Poslednji put pogođena je u martu, kada je veliki napad dronovima privremeno obustavio proizvodnju u postrojenju.

Ukrajinase sve više oslanja na domaće dronove za napade na ciljeve duboko unutar Rusije, naročito na objekte povezane sa preradom nafte, logistikom i vojnom industrijom.

Prema podacima koje je prikupio medij Vot Tak sa sedištem u Poljskoj, ukrajinska vojska je od početka ruske invazije punog obima najmanje 159 puta napala ruske rafinerije nafte.