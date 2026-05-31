Slušaj vest

Fotografije i snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju plamen koji izbija iz rafinerije nafte u Saratovu. Nad gradom se mogao videti gust crni dim. Čini se da je napad trajao tokom cele noći, uz više talasa ukrajinskih udara.

Rafinerija u Saratovu proizvodi više od 20 različitih naftnih derivata, uključujući benzin, dizel, mazut i bitumen. Prema podacima ukrajinskog Generalštaba, postrojenje je 2023. godine preradilo približno 4,8 miliona tona sirove nafte.

Ukrajinski dronovi su navodno pogodili i skladište nafte u gradu Matvejev Kurgan u Rostovskoj oblasti, preneli su ruski Telegram kanali. Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom navodnih napada. Takođe, za sada nema informacija o razmerama pričinjene štete.

Saratovje važan industrijski centar u regionu, smešten oko 150 kilometara od granice sa Kazahstanom i približno 600 kilometara istočno od ukrajinske linije fronta.

Rafinerija u Saratovu bila je meta napada više puta od početka ruske invazije na Ukrajinu punog obima. Poslednji put pogođena je u martu, kada je veliki napad dronovima privremeno obustavio proizvodnju u postrojenju.

Ukrajinase sve više oslanja na domaće dronove za napade na ciljeve duboko unutar Rusije, naročito na objekte povezane sa preradom nafte, logistikom i vojnom industrijom.

Prema podacima koje je prikupio medij Vot Tak sa sedištem u Poljskoj, ukrajinska vojska je od početka ruske invazije punog obima najmanje 159 puta napala ruske rafinerije nafte.

Nedavno su ukrajinske Snage za specijalne operacije (SOF) i Generalštab saopštili da je tokom noći 29. maja ukrajinskim dronovima pogođena i rafinerija nafte u Volgogradu.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaNOVO UPOZORENJE ZELENSKOG: Priprema se veliki talas ruskih vazdušnih udara na Ukrajinu
Kijev (5).jpg
PlanetaŽESTOK ODGOVOR RUMUNIJE POSLE UDARA DRONA: Bukurešt PROTERAO RUSKOG KONZULA i zatvorio konzulat!
profimedia-1106482206.jpg
PlanetaUKRAJINA ČEKA POMOĆ AMERIKE I EVROPE: Zelenski sa najvišim zvaničnicima o daljim akcijama Kijeva
x06 EPA Ronald Wittek.jpg
PlanetaRUSIJA PRED POBEDOM U UKRAJINI! Putin: Situacija na frontu govori da se sukob bliži kraju
15904.jpg