Slušaj vest

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski održao je 30. maja poseban sastanak sa trojicom svojih najviših zvaničnika kako bi razgovarali o ključnim koracima u narednom periodu, uključujući i "važne pregovore".

On je razgovarao sa šefom Kabineta predsednika Ukrajine, Kirilom Budanovim, ministrom energetike Denisom Šmihalom i predsednikom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustemom Umerovim, naveo je Zelenski na društvenim mrežama.

Glavna tema sastanka bili su ukrajinski diplomatski napori, posebno hitna potreba za nabavkom dodatnih presretačkih raketa za protivvazdušnu odbranu, kao i sprovođenje postojećih sporazuma o zajedničkoj proizvodnji dronova sa SAD i evropskim partnerima.

- Odredili smo prioritete za narednih nekoliko nedelja: protivbalističku odbranu, bilateralne dokumente o proizvodnji i isporuci dronova - rekao je Zelenski.

- Posebno sporazum o dronovima sa Evropskom unijom, kao i pripremu sastanaka u više formata.

Sastanak je održan oko nedelju dana nakon što je Zelenski poslao hitno pismo predsedniku SAD Donaldu Trampu u kojem je detaljno obrazložio potrebu Ukrajine za raketama-presretačima PAC-3 za napredni sistem protivvazdušne odbrane Patriot, koji i dalje predstavlja jedinu pouzdanu zaštitu od ruskih balističkih raketnih napada.

Govoreći o pomenutim "važnim pregovorima", Zelenski je dodao da za sada neće biti objavljeni nikakvi detalji.

Napori Trampove administracije tokom 2025. godine da postigne brz mirovni sporazum između Ukrajine i Rusije zapali su u ćorsokak, jer Moskva nije pokazala interesovanje za tridesetodnevni prekid vatre, dok Kijev odbija da prepusti ostatak Donjecke oblasti da ostane pod ruskom kontrolom.

Dana 22. maja američki državni sekretar Marko Rubiopriznao je da su pregovori praktično u zastoju.

- Ako budemo videli priliku da organizujemo razgovore koji bi bili produktivni, a ne kontraproduktivni, i koji imaju šansu da donesu rezultate, spremni smo da odigramo tu ulogu - rekao je Rubio nakon sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Helsingborgu.

- Takvi razgovori trenutno ne postoje.

1/4 Vidi galeriju Marko Rubio u poseti Indiji Foto: Julia Demaree Nikhinson / AFP / Profimedia, Debajyoti Chakraborty/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia