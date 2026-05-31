Slušaj vest

Slabo naoružan, brojčano nadjačan i sa sve manje vremena, Papa Rao je izašao iz džungle u centralnoj Indiji noseći izbledelu kariranu košulju, prašnjave pantalone i iznošene patike. Preko ramena mu je visila puška, a za njegovu glavu bila je raspisana nagrada od 26.000 dolara.

1/8 Vidi galeriju Indijski komunisti i gerilci maoisti, poznati kao Naksaliti Foto: Mahesh Kumar A./AP, Niranjan Shrestha/AP

Iza njega je, u koloni jedan za drugim, išla grupa muškaraca i žena naoružanih zastarelim puškama L1A1 i Lee-Enfield. U sandalama i sa sportskim rančevima marke Puma, oni su predstavljali neke od poslednjih maoističkih pobunjenika na svetu - naslednike globalnog revolucionarnog pokreta koji se tokom 20. veka borio protiv kapitalizma. Išli su da se predaju.

Inspirisani učenjem Mao Cedunga

Inspirisani učenjem kineskog revolucionara Mao Cedunga, decenijama su pokušavali da sruše indijsku državu i uspostave besklasno društvo.

Pobuna u kojoj su učestvovali odnela je hiljade života. Na vrhuncu, pre gotovo 20 godina, indijski lideri opisivali su maoiste kao najveću unutrašnju bezbednosnu pretnju zemlji, prepreku njenom statusu najveće svetske demokratije i ambicijama da postane globalna sila. Danas je ta revolucija na izdisaju.

Poslednjih meseci bezbednosne snage ubile su niz visokih maoističkih vođa, dok obični borci polažu oružje. Indijska kapitalistička ekonomija beleži snažan rast, a vladajuća hinduističko-nacionalistička vlast potiskuje legalnu levicu na izborima. Vlasti su čak proglasile da će maoizam biti potpuno iskorenjen iz zemlje tokom ove godine.

Nekoliko sati nakon izlaska iz džungle, Papa Rao i njegovih 17 saboraca popeli su se na binu. Ispred njih su bile kamere, a iza njih transparent koji je na engleskom i hindiju najavljivao njihov "povratak u glavne tokove društva".

Predato oružje bilo je izloženo poput muzejskih eksponata, dok su okviri sa municijom na stolovima prekrivenim plavim platnom bili poređani tako da ispisuju hindu reči za "sveti zavet".

Pred kamerama je svaki bivši pobunjenik dobio po ružu i primerak indijskog ustava - simbol novog zaveta lojalnosti. Saslušali su govore lokalnih političara, fotografisali se sa pripadnicima bezbednosnih snaga, a zatim su sprovedeni pod okrilje indijske države.

Veliki uticaj Maove Kine na širenje komunističkih ideja

Put do tog trenutka počeo je gotovo vek ranije i stotinama kilometara dalje, u Kini, kada je Mao Cetung prilagodio marksističko-lenjinističku teoriju pretežno agrarnim uslovima svoje zemlje. Njegova nova doktrina pokrenula je dugotrajni rat koji je komunistički pokret doveo do pobede i uspostave vlasti u Pekingu 1949. godine.

U narednim godinama Peking je finansirao ili naoružavao komuniste u Vijetnamu, Severnoj Koreji, Burmi, Maleziji, Tajlandu i Kambodži, izazivajući zabrinutost u Vašingtonu i drugim zapadnim prestonicama dok su se ideološki sukobi Hladnog rata širili Azijom.

Indijski maoisti - Naksaliti

U Indijisu maoistički gerilci poznati pod drugim imenom - Naksaliti. Naziv potiče od nasilnog seljačkog ustanka iz 1967. godine protiv zemljoposednika u selu Naksalbari, u podnožju Himalaja na severoistoku Indije. Uspeh tog ustanka inspirisao je nove pobune.

Godine 1970. kineski časopis "Peking rivju" pohvalno je pisao da indijski seljaci slede "Misao Mao Cetunga" i da su "slomili feudalni jaram i zbacili tiraniju". Međutim, nema dokaza da je Kina direktno naoružavala Naksalite.

Iste godine jedan izveštaj CIA dao je drugačiju ocenu:

- Njihove taktike udri-pa-beži i spektakularne akcije - bombardovanja, ubistava, spaljivanje knjiga, napadi na policijske stanice, bioskope i biblioteke - doneli su Naksalitima veliku medijsku pažnju, iz koje crpe inspiraciju i nove regrute.

U narednim decenijama, uprkos podelama i unutrašnjim sukobima, Naksaliti su učvrstili kontrolu nad područjem poznatim kao "Crveni koridor", ogromnim pojasom teritorije kroz centralnu i istočnu Indiju.

Tu žive brojne zajednice Adivasija, starosedelačkih naroda koji su često bili marginalizovani od strane države.

"Tukli su ljude, bilo je mnogo nasilja"

Za mnoge od njih poruka Naksalita imala je smisla. Jedna od njih bila je 45-godišnja Sukmati Dhruv. Odrastajući u ruralnim delovima države Čatisgarh, posmatrala je kako šumarski službenici vrše pritisak na siromašna sela.

- Naplaćivali su porez za gradnju kuća, porez za seču drveta - rekla je za CNN.

- Tukli su ljude. Bilo je mnogo nasilja.

Sličnu priču ima i Papa Rao.

- Razlog zbog kojeg sam se pridružio pokretu bili su siromaštvo i problemi koje su nam stvarali šumarska služba i lokalni administratori - rekao je CNN-u pre predaje u martu.

Protiv nadmoćne države sledili su taktike koje je Mao zagovarao u Kini: iznenađenje, pokretljivost i obmanu. Sukmati je opisala kako su njeni saborci upadali u policijske stanice da bi ukrali oružje.

- Cilj misije bio je da uzmemo dve puške od policije. Ako uspemo da ih uzmemo, misija je uspešna.

Drugi bivši maoista, Satiš, rekao je da su taktike stalno prilagođavali:

- Zavisilo je od broja pripadnika bezbednosnih snaga, njihovog rasporeda, terena, geografskih uslova i vatrene moći koju smo imali.

Pobuna dostigla vrhunac početkom 2000-ih

Pobuna je dostigla vrhunac početkom 2000-ih godina, kao krvavi odgovor na ubrzani ekonomski rast Indije podstaknut IT industrijom i optimizmom u vezi sa budućnošću zemlje.

Godine 2003. glavni ministar savezne države u kojoj se nalazi grad Hajderabad jedva je preživeo atentat. Do 2007. godine Naksaliti su imali uticaj na oko 92.000 kvadratnih kilometara teritorije.

Premijer Manmohan Sing proglasio ih je 2009. godine "najvećim unutrašnjim bezbednosnim izazovom za indijsku državu“. Sledeće godine, u jednom od najpoznatijih napada, Naksaliti su u zasedi u Čatisgarhu ubili 76 pripadnika bezbednosnih snaga.

Prema procenama vlade, levi ekstremizam odneo je gotovo 9.000 života između 2004. i 2025. godine. I pobunjenici i bezbednosne snage optuživani su za teška kršenja ljudskih prava, uključujući otmice, mučenja i silovanja.

Organizacije za ljudska prava godinama optužuju indijske bezbednosne snage za vansudska pogubljenja Naksalita, nakon čega su vlasti tvrdile da su ubistva izvršena u samoodbrani tokom navodnih oružanih sukoba.

Poslednja uporišta indijskih maoista u oblasti Bastar

Danas se poslednja značajna uporišta pobunjenika nalaze u oblasti Bastar, gde su se vodile neke od najkrvavijih borbi. Jedan bezbednosni zvaničnik rekao je CNN-u da su Naksaliti u poslednjih 30 godina ubili više od 1.500 pripadnika bezbednosnih snaga.

Ipak, postoje znaci da država sada mnogo sigurnije kontroliše region. Na putevima prema Bastaru vise transparenti koji promovišu nacionalne kampanje premijera Narendre Modija.

Pripadnici Jedinice rezervne garde distrikta (DRG), osnovane 2008. za borbu protiv Naksalita, patroliraju šumama po nekoliko dana. U njihovim redovima nalaze se i bivši maoisti i pripadnici lokalnih plemenskih zajednica.

Generalni inspektor policije Bastara, Sundaradž Patilingam, rekao je CNN-u da je u martu broj aktivnih Naksalita pao na dvocifren broj.

Mnogi komandanti ipak ne bivaju zarobljeni živi. Patilingam navodi da su nedavna ubistva visokih vođa ozbiljno narušila sposobnost pobunjenika da deluju.

Revanšizam vlasti prema zarobljenim maoistima

On odbacuje optužbe za zlostavljanje lokalnog stanovništva i tvrdi da se operacije sprovode "u skladu sa zakonima i ustavnim propisima".

Sukmati se predala u oktobru 2025. godine, kada je centralna vlada dodatno pojačala operacije. Danas se nalazi u državnom rehabilitacionom programu.

- U novim okolnostima naša borba je postala iscrpljujuća i bilo je veoma teško nastaviti pokret - rekla je.

Teritorije koje maoisti još kontrolišu bogate su ugljem, gvozdenom rudom i boksitom - resursima ključnim za modernizaciju Indije i rastuće energetske potrebe zemlje.

U martu je indijski ministar unutrašnjih poslova uz gromoglasan aplauz u parlamentu proglasio pobedu nad naksalizmom.

1/14 Vidi galeriju Indijski premijer Narendra Modi Foto: Luis Nova/AP, CHRIS J. RATCLIFFE / POOL/BLOOMBERG POOL

Papa Rao: "Naš cilj je bio da oslobodimo zemlju"

Međutim, pojedini stručnjaci ostaju skeptični. Akademik Nandini Sundar smatra da vlasti često koriste pretnju maoizma kao argument protiv lokalnih protesta usmerenih protiv otvaranja novih rudnika.

- Taj veštački rok za iskorenjivanje naksalizma nikada neće biti potpuno ispunjen - rekla je za CNN.

- Jer kad god neko protestuje protiv rudnika, vlasti mogu reći: "Vidite, maoisti su još tu."

U martu, neposredno pre predaje, Papa Rao je sedeo pod drvetom i razgovarao sa CNN-om. Njegova puška bila je naslonjena na stablo, a oko cevi je nosio narukvicu sa natpisom "Mir".

- Naš cilj bio je da oslobodimo zemlju - rekao je tihim glasom.