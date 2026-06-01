U svom obraćanju na bezbednosnom forumu Šangri-La u Singapuru, Koizumi je ocenio da se bezbednosna situacija u regionu pogoršava zbog ekonomskog pritiska, vojne sile i sve intenzivnijeg nadmetanja u sajber, svemirskom i informacionom domenu, prenosi Kjodo.

Koizumi je istakao potrebu za modernizacijom japanske odbrane, uključujući planiranu reviziju ključnih dokumenata nacionalne bezbednosti do kraja ove godine i ulaganja u oblasti kao što su veštačka inteligencija, bespilotni sistemi, sajber i svemirske tehnologije.

"Postoji zemlja koja ima ogroman arsenal nuklearnog oružja i strateških bombardera. Japan nema ništa od toga, a naziva se novim militarizmom. Zar to nije čudno?“, rekao je on, aludirajući na kineske kritike.

Reputacija Japana kao miroljubive zemlje, ocenio je ministar, izgrađena je nakon Drugog svetskog rata i neće biti narušena neosnovanim tvrdnjama.

Upozorio je i da "netransparentno jačanje vojske i delovanje bez jasnih namera dovodi do nepoverenja i pogrešnih procena", dodajući da će Japan sprovesti modernizaciju odbrane "uz visok stepen transparentnosti".

Istovremeno je istakao da Tokio ostaje posvećen dijalogu sa Pekingom, iako su odnosi dve zemlje pogoršani na najniži nivo poslednjih godina nakon što je premijerka Sanae Takaiči izjavila da bi Japan mogao da odgovori u podršci SAD ukoliko Kina napadne Tajvan.

