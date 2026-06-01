U svom obraćanju na bezbednosnom forumu Šangri-La u Singapuru, Koizumi je ocenio da se bezbednosna situacija u regionu pogoršava zbog ekonomskog pritiska, vojne sile i sve intenzivnijeg nadmetanja u sajber, svemirskom i informacionom domenu, prenosi Kjodo.

Koizumi je istakao potrebu za modernizacijom japanske odbrane, uključujući planiranu reviziju ključnih dokumenata nacionalne bezbednosti do kraja ove godine i ulaganja u oblasti kao što su veštačka inteligencija, bespilotni sistemi, sajber i svemirske tehnologije.

"Postoji zemlja koja ima ogroman arsenal nuklearnog oružja i strateških bombardera. Japan nema ništa od toga, a naziva se novim militarizmom. Zar to nije čudno?“, rekao je on, aludirajući na kineske kritike.

Reputacija Japana kao miroljubive zemlje, ocenio je ministar, izgrađena je nakon Drugog svetskog rata i neće biti narušena neosnovanim tvrdnjama.

Upozorio je i da "netransparentno jačanje vojske i delovanje bez jasnih namera dovodi do nepoverenja i pogrešnih procena", dodajući da će Japan sprovesti modernizaciju odbrane "uz visok stepen transparentnosti".