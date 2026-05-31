Izraelska vojska zauzela je strateški zamak u Libanuu najdubljem upadu na teritoriju te zemlje u poslednjih 26 godina. Izraelske trupe su osvojile planinski vrh na kojem se nalazi zamak Bofort, koji su izgradili krstaši, na jugu Libana, saopštila je vojska u nedelju.

Osvojen srednjovekovni zamak Bofort

Zauzimanje zamka Bofort, u blizini grada Nabatije, usledilo je nakon višednevnih žestokih borbi i vazdušnih udara na obližnja sela, gde su se izraelske snage sukobile sa pripadnicima Hezbolahana nepristupačnom terenu.

To predstavlja značajan uspeh za Izrael u najnovijem ratu između Izraela i Hezbolaha, koji je počeo početkom marta. Izrael i Liban su u sukobu još od osnivanja Izraela 1948. godine, a trenutno vode direktne pregovore u Vašingtonu.

Izraelsko napredovanje usledilo je uprkos nominalnom primirju koje je na snazi od 17. aprila i samo nekoliko dana pre naredne runde pregovora zakazane u Stejt departmentu za 2. i 3. jun.

"Podignuta je izraelska zastava, spremni smo da idemo dalje"

Portparol izraelske vojske za arapske medije Avičaj Adrai objavio je na mreži X fotografiju na kojoj se vide izraelski vojnici kako hodaju ispred zamka, dok je ministar odbraneIzrael Kac napisao da je iznad zamka podignuta izraelska zastava.

Izraelske snage su prethodno zauzele zamak 1982. godine i držale ga pod kontrolom sve do povlačenja iz Libana 2000.

Izraelska vojska je saopštila da je pre nekoliko dana pokrenula operaciju na grebenu Bofort i u dolini Suluki, južnije, sa ciljem uništavanja infrastrukture Hezbolaha i uklanjanja "direktnih pretnji izraelskim civilima".

U saopštenju se navodi da je vojska spremna da "proširi operaciju ukoliko bude potrebno".

Poslednjih dana Izrael je proširio obim svojih operacija u Libanu slanjem trupa preko reke Litani, koja je ranije predstavljala faktičku granicu sukoba, i zatražio od stanovnika da napuste veliki deo južnog Libana.

IDF na 5 km od Nabatije i nadomak Tira, četvrtog najvećeg grada Libana

Izrael je područje od reke Litani do reke Zahrani proglasio borbenom zonom. Neki stanovnici su već napustili to područje zbog intenzivnih udara poslednjih dana, ali u mnogim gradovima i dalje ima ljudi.

Izraelske trupe već danima napreduju kroz sela u blizini zamka Bofort nakon prelaska reke Litani. Sada se nalaze na oko pet kilometara od Nabatije, jednog od glavnih centara južnog Libana, i pozvale su sve stanovnike tog grada da se evakuišu, kao i stanovnike priobalnog grada Tira, četvrtog najvećeg grada u Libanu, i njegove okoline.

Hezbolah i libanska vlada nisu odmah komentarisali izraelsko napredovanje.

Hezbolah se ne predaje, uzvraća žestoko

Hezbolah je tokom noći saopštio da je izveo dva napada na izraelske trupe i tenk Merkavu u jugozapadnom gradu Bajada, blizu granice. Poslednjih dana grupa tvrdi da se sukobila sa izraelskim snagama u nekoliko mesta severno od reke, u blizini Nabatije i strateškog zamka.

Hezbolah je poslednjih nedelja zadavao probleme Izraelu napadima na trupe i gradove na severu zemlje koristeći teško uočljive dronove povezane optičkim vlaknima.

Najnoviji rat između Izraela i Hezbolaha počeo je 2. marta, kada je Hezbolah ispalio rakete na sever Izraela dva dana nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali njegovog glavnog saveznika, Iran.

Poginulo 3.350 ljudi, više od milion raseljeno

Izrael je potom pokrenuo kopnenu invaziju i zauzeo desetine libanskih sela i gradova u blizini granice.

U sukobima u Libanu poginulo je 3.350 ljudi, dok je više od milion osoba raseljeno.