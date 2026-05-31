Situacija na ukrajinskom frontu ne prestaje da se menja, a poslednje nedelje donele su nove taktičke zaokrete i značajna pomeranja na linijama sukoba. Istovremeno, složene geopolitičke odluke velikih sila dodatno utiču na tok rata i oblikuju buduće pravce razvoja krize. Dok obe strane prilagođavaju svoje strategije, nameće se ključno pitanje: da li prisustvujemo uvodnim fazama mogućih pregovora ili pripremama za novu, još intenzivniju eskalaciju sukoba?

U emisiji "Puls Srbije vikend", koju vodi Kruna Una Mitrović, profesor doktor Dragan Petrović govorio je o najnovijim dešavanjima na ukrajinskom frontu, analizirajući stanje na terenu, logističke izazove, uticaj međunarodne pomoći i dugoročne planove Kijeva i Moskve.

Analiza fronta u Donbasu i ključnih pravaca borbenih dejstava

Dragan Petrović govorio je na početku o kupljanskom pravcu i limanskom delu, koji pripadaju jedinicama grupe "Zapad", prikazujući situaciju na mapi:

- Šta se ovde dešava? Ovo je ostatak Donbasa, odnosno deo Donjecke administrativne oblasti. Ovo je treća utvrđena linija odbrane u Donbasu i ovde je ostalo još vrlo malo teritorije Donjecke oblasti. Dakle, ovo je ključni sektor i ta treća linija odbrane: Konstantinovka, Kramatorsk, Slovjansk. Ruske snage su značajno usporene, jer na pravcu Kupjanska, gde deluje grupacija "Zapad", nisu uspele da zauzmu grad i prodru kroz istočni deo Harkovske oblasti, čime bi Slovjansk i Kramatorsk došli u svojevrsnu "šah-mat" situaciju. Umesto toga, pritisak se vrši sa istoka, nakon pada Siverska početkom godine, koji je predstavljao poslednju utvrđenu tačku druge odbrambene linije u Donbasu.

Foto: Kurir Televizija

Intenzivne borbe na limanskom pravcu i razvoj operacija

Petrović je dodao da se trenutno vode žestoke borbe za Krasni Liman, na južnolimanskom pravcu.

- Ukupno, ruske snage imaju ovde tri elementa obuhvata. Prvi je pravac od Limana, gde se vrši pritisak sa boka i pozadine, drugi je centralni deo, a treći je pravac ka Zolotije Kolodezi i Dobrom Polju. Ovim obuhvatima pokušava se završetak operacije, koja je jedna od najkrupnijih i najtežih, jer je reč o veoma utvrđenom području. Ono što je postignuto jeste napredak u Konstantinovki, gde je, nakon zastoja koji je trajao nekoliko sedmica, zauzet najveći deo grada - trenutno oko 70 odsto teritorije je u ruskim rukama - kež Petrović i dodaje:

- Realno je očekivati da su Ukrajinci digli ruke i da je ovo najveći uspeh od početka kalendarske godine, koji dolazi u jeku medijske inicijative Ukrajinaca u zapadnim medijima, kako bi dobijali ekonomsku i drugu pomoć, tvrdeći da stoje bolje nego što zapravo stoje. Čak je i američki Institut za proučavanje rata objavio da su Ukrajinci u prethodnom mesecu napredovali za 9 km, što nije tačno. Rusi su napredovali preko 100.

Rusko napredovanje sporije, ali pritisak na ukrajinske položaje ne jenjava

Petrović zaključuje da je tempo ruskog napredovanja u ovoj kalendarskoj godini približno tri puta sporiji nego ranije, ali da ruske snage i dalje ostvaruju teritorijalne dobitke. Prema njegovom mišljenju, ukrajinskoj strani biće veoma teško da dugoročno zaustavi ruski prodor na ovom pravcu. On navodi da bi naredni cilj ruskih snaga mogla da bude Druškovka, dok se u zoni borbenih dejstava nalazi oko 100.000 ruskih vojnika. Iako se trenutno vode iscrpljujuće rovovske borbe, Petrović smatra da bi u narednim mesecima mogla da usledi završna faza ruskih operacija usmerenih na preuzimanje kontrole nad Donjeckom oblašću.

01:45 "AMERIČKI INSTITUT OBJAVIO DA UKRAJINCI VODE RAT PROTIV RUSIJE, TO NIJE TAČNO!" Dragan Petrović o linijama fronta i trenutnom situacijom

