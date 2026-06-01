Američka fondacija "Future Industries" sprovela je ispitivanja robota androida u zoni borbenih operacija u Ukrajini, saopštila je televizija CNBC.
"Dvojka" će imati sposobnosti Supermena
AMERIKANCI TESTIRALI HUMANOIDNOG ROBOTA U UKRAJINI: Evo kako se mašina pokazala na frontu, ovo su glavni nedostaci
Prema CNBC-ju, kompanija je poslala dva robota modela Fantom MK-1 za pilot demonstraciju.
Ovo je bio prvi slučaj korišćenja robota u zoni borbenih operacija. Njihova osnovna funkcija bila je isporuka municije na liniju fronta, rekao je izvršni direktor kompanije Sankaet Patak.
Model ima niz slabosti, naveo je TV kanal. Njegova nosivost nije veća od 20 kg, a telo nije vodootporno. Kratko vreme samostalnog rada robota postalo je još jedna prepreka njihovoj upotrebi u velikim razmerama.
Kompanija sada planira da pošalje poboljšanu verziju u Ukrajinu. Fantom 2 će se pohvaliti sposobnostima "supermena", a njegova nosivost će biti dvostruko veća od one kod Fantoma MK-1.
(Kurir.rs/TASS)
