Zvuke eksplozija, koji su se čuli oko 14:30 časova po lokalnom vremenu, zapravo je izazvao meteorkoji je ušao u atmosferu u blizini granice saveznih država Nju Hempšir i Masačusets.

Policija i druge institucije pokrenule su istragu nakon što su ljudi širom američkog regiona Nova Engleska u subotu popodne prijavili dvostruku detonaciju koja je zatresla zgrade u Masačusetsu i Rod Ajlendu.

Na platformi "Iks" proširilo se nekoliko "neobičnih" snimaka na kojima se čuje zvuk nalik na dve brze detonacije, ali bez vatre, dima ili drugih znakova koji bi ukazivali na to o čemu se radi.

Potom se oglasilo Američko društvo za meteorite i saopštilo da je zvuke eksplozija, koji su se čuli oko 14:30 časova po lokalnom vremenu, zapravo izazvao meteor koji je ušao u atmosferu u blizini granice Nju Hempšira i Masačusetsa.

Robert Lunsford, rukovodilac programa za praćenje vatrenih kugli, istakao je da je AMS primio desetine prijava ljudi koji su čuli dvostruku eksploziju, osetili podrhtavanje tla ili videli vatrenu kuglu koja je na nebu izgledala kao zvezda padalica.

- Definitivno je bila veća od obične vatrene kugle, široka oko jednog metra - naveo je Lunsford.

Međutim, stručnjak smatra da je malo verovatno da je meteor udario u tlo.