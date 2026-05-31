Kada su izraelski i američki avioni krajem februara zajednički napali Iran, predsednik SAD Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu govorili su o istorijskom savezništvu dve zemlje.

Međutim, tri meseca kasnije, zajednička vojna kampanja pretvorila se u američki diplomatski proces u kojem je Izrael ostao po strani.

Prema navodima izraelskih izvora, Netanjahu je zabrinut da bi sporazum koji Vašington pregovara sa Teheranom mogao da ostavi nerešena ključna pitanja - iranske zalihe obogaćenog uranijuma, program balističkih raketa i mrežu saveznika Irana na Bliskom istoku.

Strah od popuštanja Iranu

Izraelski zvaničnici smatraju da bi ublažavanje sankcija i ekonomskog pritiska omogućilo Teheranu da ojača režim i obnovi svoje kapacitete.

- Postoji realna bojazan da će se Tramp zadovoljiti lošim privremenim sporazumom - rekao je jedan izraelski zvaničnik za CNN.

Posebnu zabrinutost izaziva pitanje sudbine iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma. Iako je Tramp ranije govorio da bi taj materijal trebalo ukloniti iz Irana, poslednjih nedelja pokazao je veću fleksibilnost, što u Jerusalimu izaziva nelagodu.

Sporovi i oko Libana

Neslaganja postoje i zbog Libana. Iran navodno traži da sporazum obuhvati prekid vatre u toj zemlji, dok SAD ograničavaju pojedine izraelske operacije protiv Hezbolaha.

Istovremeno, Hezbolahje pojačao napade dronovima na sever Izraela, zbog čega je Netanjahu naredio proširenje vojnih operacija u Libanu. Takva situacija povećava pritisak na premijera, posebno od njegovih desničarskih saveznika, koji traže agresivniji odgovor.

Netanjahu ne želi sukob sa Trampom

Za razliku od 2015. godine, kada je otvoreno napadao nuklearni sporazum administracije Baraka Obame, Netanjahu sada izbegava direktan sukob sa Trampom. Umesto toga, kritike su usmerene na američke pregovarače, među kojima su Džared Kušner i Stiv Vitkof.

Analitičari smatraju da je Tramp procenio da mu politički šteti utisak da izraelski premijer određuje američku politiku prema Bliskom istoku i zato je odlučio da pokaže da sam kontroliše proces.

Politički rizik po izraelskog premijera

Kritičari Netanjahua tvrde da nije uspeo da vojne uspehe pretvori u trajne političke rezultate. Iranski režim je i dalje na vlasti, nuklearni program nije rešen, a Hezbolah i Hamas ostaju aktivni.

To bi moglo da ugrozi njegove izglede na parlamentarnim izborima. Kampanja protiv Irana trebalo je da bude ključni deo njegovog političkog nasleđa nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Prema istraživanju Instituta za nacionalne bezbednosne studije, 45 odsto Izraelaca smatra da se situacija u vezi sa Iranom pogoršala u odnosu na period pre oktobra 2023, dok samo 31 odsto veruje da je bolja.

Protesti u Tel Avivu i širom Izraela protiv vlade Benjamina Netanjahua. Izrael je stupio u štrajk i demonstracije, a organizatori zahtevaju okončanje dodatnih vojnih operacija u Gazi i veći angažman vlade na oslobađanju talaca.