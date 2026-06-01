HOROR U TURSKOJ! Autobus udario u ogradu autoputa, pa se zapalio! Poginulo 8 osoba, među kojima malo dete, vozač i otac devetomesečne bebe, povređeno 33 putnika
Osam osoba je poginulo, uključujući malo dete, kada je autobus na zapadu Turskejutros skliznuo sa puta i zapalio se, prenose lokalni mediji.
Autobus u vlasništvu turističke agencije Pamukale udario je u ogradu na autoputu u provinciji Denizli u 1:40 časova po lokalnom vremenu vozeći od Izmira do Antalije, javlja agencija Demiroren.
U trenutku nesreće se u vozilu nalazilo 38 osoba, od kojih je povređeno njih 33.
Među poginulima su bili 50-godišnji vozač i otac devetomesečnog dečaka.
Pretpostavlja se da je uzrok nesreće veliki intenzitet saobraćaja zbog završetka verskog praznika Kurban-bajrama.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
