Osam osoba je poginulo, uključujući malo dete, kada je autobus na zapadu Turskejutros skliznuo sa puta i zapalio se, prenose lokalni mediji.

Autobus u vlasništvu turističke agencije Pamukale udario je u ogradu na autoputu u provinciji Denizli u 1:40 časova po lokalnom vremenu vozeći od Izmira do Antalije, javlja agencija Demiroren.

U trenutku nesreće se u vozilu nalazilo 38 osoba, od kojih je povređeno njih 33.

Među poginulima su bili 50-godišnji vozač i otac devetomesečnog dečaka.

Pretpostavlja se da je uzrok nesreće veliki intenzitet saobraćaja zbog završetka verskog praznika Kurban-bajrama.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

