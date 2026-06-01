Lokalni mediji javljaju da je reč o nelegalnom rudniku u okrugu Huize u provinciji Junan na jugozapadu Kinei da se nesreća dogodila juče oko 4:30 časova ujutru.

Spasioci su izvukli svih šest osoba zarobljenih u jami u selu Baivu i poslali ih u bolnicu, ali je petoro podleglo povredama. Vlasti istražuju uzrok nesreće.

U Kini se pre nekoliko dana pogodila najteža rudarska nesreća u poslednjih nekoliko godina, kada je u eksploziji u rudniku uglja u provinciji Šansi poginulo najmanje 82 ljudi.