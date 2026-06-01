U urušavanju ilegalnog rudnika u Kini poginulo je petoro ljudi
NOVA TRAGEDIJA U KINI: Urušio se nelegalno napravljeni rudnik, petoro mrtvih!
Lokalni mediji javljaju da je reč o nelegalnom rudniku u okrugu Huize u provinciji Junan na jugozapadu Kinei da se nesreća dogodila juče oko 4:30 časova ujutru.
Spasioci su izvukli svih šest osoba zarobljenih u jami u selu Baivu i poslali ih u bolnicu, ali je petoro podleglo povredama. Vlasti istražuju uzrok nesreće.
U Kini se pre nekoliko dana pogodila najteža rudarska nesreća u poslednjih nekoliko godina, kada je u eksploziji u rudniku uglja u provinciji Šansi poginulo najmanje 82 ljudi.
Lokalni zvaničnici su tada rekli da je bilo "ozbiljnih kršenja" zakona u radu i vođenju tog rudnika.
(Kurir.rs/Beta)
